El evento se llevará a cabo en el recinto ferial de IFEMA, con dos escenarios y atracciones

Madrid es una de las capitales musicales por excelencia. A lo largo del año, son muchos los artistas y bandas que pasarán por la capital, como pueden ser Bad Bunny, Rosalía, Kanye West, La Oreja de Van Gogh o Bruno Mars, a los que se suman los festivales de música, eventos que, a lo largo de uno o varios días, darlo todo acompañado de un gran cartel de músicos. Con opciones como el Mad Cool, Jardín de las Delicias o Noches del Botánico, los amantes del reggaeton tienen un nuevo evento para marcar en el calendario.

I Love Reggaeton

El 'primer' reggaeton protagoniza la nueva edición de este festival

Hubo un tiempo en el que el reggaeton cambió las reglas del juego. Así, este género musical protagoniza una nueva edición de I Love Reggaeton, un festival de música para no olvidar esos primeros temas que dieron algunas de las mejores noches, con dos escenarios, atracciones y zonas de restauración al aire libre.

El cartel de la nueva edición de este festival cuenta con las actuaciones de reconocidos artistas, como Tito El Bambino, De la Ghetto, Juan Magán, Cali y El Dandee, Angel y Khriz, Henry Méndez, Danny Romero, José de Rico o XRIZ, entre otros. Aunque los escenarios empezarán a distinta hora, habrá momentos en los que se llevarán a cabo actuaciones simultáneamente. El festival se celebrará en el recinto ferial IFEMA Madrid, el próximo 6 de junio.

I Love Reggaeton

Cómo conseguir entradas para el festival I Love Reggaeton

Las entradas generales para el festival I Love Reggaeton ya están disponibles para reserva, con un coste de 56,90 euros. Aun así, contáis con otras opciones, como el 'Front Stage Club' (89 €), o la Mesa VIP, para cuatro personas, y que incluye acceso por un carril exclusivo, una botella y refrescos, acreditación conmemorativa, catering y descuentos en merchandising (160 € por persona).

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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