En el estadio Riyadh Air Metropolitano se convertirá en el escenario de una de las actuaciones más esperadas del año

'Runaway', 'Heartless', 'Flashing Lights', 'All Falls Down' y, ahora, Madrid. Tras años de rumores, y considerado por muchos como uno de los mejores raperos de la historia, ya es oficial: Kanye West dará un concierto único en Madrid. Tras anunciar fechas por el continente europeo, el cantante, conocido actualmente como Ye, ha anunciado una parada en la capital.

El estadio Riyadh Air Metropolitano, que a lo largo de este año se convertirá en escenario para artistas como Bad Bunny, Bruno Mars, El último de la fila, BTS, Rels B o The Weeknd, acogerá la esperada actuación de Kanye West, que llegará a la capital el próximo 30 de julio.

Cómo conseguir entradas para el concierto de Kanye West en Madrid

Aunque se desconozca el precio de las entradas para el concierto de Ye en la ciudad, que se celebrará en el estadio Riyadh Air Metropolitano el próximo 30 de julio, ya podéis registraros en su página web, que os permitirá acceder a la preventa exclusiva, que se llevará a cabo el próximo martes 10 de marzo, a partir de las 10.00 h.

Los escenarios de la capital acogerán una gran variedad de conciertos a lo largo del año. Entre los más destacados, podréis disfrutar de las actuaciones de Fit & Fitipaldis, Nacho Vegas, Eric Clapton, La Oreja de Van Gogh, Bad Bunny, Ludovico Einaudi, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd o Iván Ferreiro.

