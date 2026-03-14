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Llega un nuevo festival a Madrid con algunos de los artistas canarios más destacados del momento

Forman parte del cartel Don Patricio, La Pantera o Sara Socas, aunque próximamente se revelarán más nombres

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Don Patricio. Ayuntamiento de Madrid
Don Patricio. Ayuntamiento de Madrid
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Madrid es una de las capitales musicales por excelencia. A lo largo del año, son muchos los artistas y bandas que pasarán por la capital, como pueden ser Bad Bunny, Rosalía, Kanye West, La Oreja de Van Gogh o Bruno Mars, a los que se suman los festivales de música, eventos que, a lo largo de uno o varios días, darlo todo acompañado de un gran cartel de músicos. Con opciones como el Mad Cool, Jardín de las Delicias o Noches del Botánico ahora, llega a Madrid un nuevo festival, directamente desde las Islas Canarias.

Juseph
Juseph

Los mejores artistas canarios actuarán en este nuevo festival en Madrid

La capital acogerá la primera edición del festival Canarias Tiene el Flow, un nuevo evento musical que reunirá en la sala La Riviera a una amplia representación de artistas de todo el archipiélago con la que poder mostrar en la capital de España el dinamismo creativo de la escena musical canaria actual. El cartel del festival cuenta con la participación de artistas como La Pantera, Juseph, Don Patricio, Sara Socas, Ale Acosta, Ventura o Julia Rodríguez, aunque próximamente se confirmarán nuevos artistas.

El festival, que se celebrará el próximo 14 de mayo a las 19.00 h, busca reflejar así el talento joven, la creatividad y la identidad canaria que vive un momento histórico de los artistas canarios, con un cartel que reúne diferentes estilos bajo un mismo sello. Las entradas generales ya están disponibles, con un precio que parte desde los 20 euros.

Sara Socas. @sarasocass
Sara Socas. @sarasocass

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

NO TE LO PIERDAS: Nace un nuevo festival de música en uno de los parques más bonitos de Madrid

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