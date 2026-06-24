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Cierra esta famosa tienda de 'patchwork' y telas en Madrid con descuentos de hasta el 70%

La mercería se despide de la capital este verano, pasándose a un modelo online

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Komola Krafts
Komola Krafts | Komola Krafts
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Terapia estupenda para relajarse del estrés diario, aumentar la capacidad creativa e imaginación e ideal para pasar un entretenido rato durante esta calurosa época de verano, qué mejor que disfrutar de una buena experiencia 'handmade'. Especializada en el, por aquel entonces poco conocido, mundo del 'patchwork', Komola Krafts nació hace más de una década en Madrid (aunque bajo otro nombre), con una oferta que acabó haciendo hueco a los bordados o el punto, e incluso el 'scrapbooking' o la ilustración durante un tiempo y que, ahora, se despide de la capital con una gran oferta de descuentos.

Komola Krafts
Komola KraftsKomola Krafts

Cierra esta mercería de Madrid

Tras cinco años abierta, Komola Krafts baja la persiana de su tienda física, situada en la calle Ercilla, 9. El próximo martes 30 de junio, este establecimiento dedicado al 'patchwork' se despide de Madrid, pasándose a un modelo 100 % online. Así, y como despedida, la tienda ha puesto en marcha una gran campaña de descuentos, donde encontrar ofertas como telas con precios rebajados hasta un 70 %.

Con algunas de las últimas tendencias y novedades del sector creativo, al igual que productos, materiales y herramientas, Komola Krafts abre sus puertas de lunes a viernes, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 19.30 h, y sábados, de 10.00 a 14.00 h.

Komola Krafts
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