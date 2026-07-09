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Madrid

La tienda de las temas más famosa de Madrid es esta
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Las mejores tiendas de telas, retales y tejidos de Madrid

En estas tiendas hay telas para hacer todo tipo de ropa: desde un vestido de boda a un disfraz de carnaval o el mejor look de invitada

Noelia Santos
Escrito por Noelia Santos
Editora, Time Out Madrid
Colaborador: María Sanz
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Hay tiendas de telas en Madrid que son pura historia de la ciudad: algunas nacieron en paralelo a otras históricas como son las tiendas de lana (paraíso para aficionados al DIY) y otras acaban de llegar, pero todas tienen en común que son imprescindibles para quienes buscan los mejores retales y tejidos, ya sea para hacer ropa, confeccionar cortinas, rellenar cojines o, incluso, tapizar muebles.

En esta selección de tiendas hemos elegido las mejores de Madrid. Y lo son no porque lo digamos nosotras, sino porque en ellas compran incluso los diseñadores de las mejores marcas de ropa de la ciudad, y del país. Vamos, lugares en los que no solo encontrarás variedad en el muestrario sino también calidad. Una suerte de equilibrio textil que les permite lograr un entendimiento entre la tradición que se espera de este tipo de negocios y las tendencias que van marcando el paso de la moda. 

RECOMENDADO: Las mejores tiendas de ovillos de lana para hacer punto y crochet

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De telas, retales y tejidos

Ribes y Casals

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  • Arte, artesanías y aficiones
  • Centro
Ribes y Casals
Ribes y Casals
Ribes & Casals

Esta tienda de telas en Madrid es un clásico en la ciudad. No solo por la selección de tejidos (tanto para la confección de ropa, vestidos de fiesta, ropa para invitada, elaboración de disfraces, telas para ropa de baile y espectáculos, mucho textil para la decoración del hogar, de cortinas a estores, manteles o tapicería..), sino por el local: inmenso, dividido en dos plantas y ubicado en un edificio antiguo de la calle Atocha de Madrid, en el centro de la ciudad, a un paso de la Puerta del Sol y de la castiza plaza de Tirso de Molina. Además de telas infinitas (en su catálogo online cuentan con más de 3.400 referencias, divididas en más de 70 categorías) tienen mercería, y hasta una selección de tejidos en su zona outlet

Dónde está: calle de Atocha, 26 (Metro: Antón Martín)

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Julián López

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Julián López
Julián López
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Esta tienda de telas llegó desde Valencia (donde abrió su primera tienda en 1953) para contagiar a todos los madrileños de su amor por las telas. Un idilio que con los años fue creciendo en la ciudad hasta convertirse en uno de los grandes nombres de los tejidos y los retales de Madrid. La de la calle Bolsa es su nueva tienda, más moderna y actual (se han trasladado desde Gran Vía 27, donde han estado durante décadas), situada en el epicentro de las tiendas de telas y tejidos de Madrid

Dónde está: calle de la Bolsa, 2 (Metro: Sol)

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Lucio J&M

Lucio J&M
Lucio J&M
Lucio J&M

Nacieron en 1872. Entonces se llamaban Casa Andión, pero en su interior ya se respiraba la determinación por convertirse en el lugar en el que pensaras cuando quisieras buscar telas y tejidos para tu hogar. Lo lograron porque, hoy en día, siguen abriendo sus puertas en su local centenario donde es posible encontrar desde linos puros hasta estampados, pasando por telas de algodón o terciopelos con los que puedes dedicarte a dar un aire nuevo a tus sofás, cortinas… Si no sabes por dónde empezar, no dejes de preguntarles: les encanta contarte y orientarte. Y por supuesto, saben lo que se hacen.

Dónde está: calle Imperial, 6 (Metro: Sol)

Tejidos Paredes

  • Tiendas
  • Madrid
Tejidos Paredes
Tejidos Paredes
Tejidos Paredes

Otra de las tiendas clásicas para quienes van en busca de telas es Tejidos Paredes. La empresa se fundó a mediados de los 80 en Móstoles y, poco a poco, fue llegando a otros rincones de la región para finalmente instalarse también en el centro de Madrid. Allí, se pueden encontrar desde telas para confección a tejidos de fiesta, para hacer trajes de novia, disfraces, ropa de cama y mesa… y siempre tienen algunas telas en oferta. 

Dónde está: calle Atocha, 30 (Metro: Antón Martín)

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Antoñita Jiménez

Antoñita Jiménez
Antoñita Jiménez
D.R.

Para encontrar esta tienda hay que alejarse algo del centro de Madrid tan presente en este listado. Antoñita Jiménez es un negocio familiar que abre sus puertas en un almacén de Carabanchel. No, no pienses que te has equivocado: llegar hasta ella se siente más como si estuvieras entrando en una casita que en un espacio de dos plantas con miles de telas y tejidos para tapicería, visillos, disfraces, confección, hogar… Lo que comenzó hace más de medio siglo reciclando ropa usada se ha convertido en una empresa cuya clientela se compone tanto de sus vecinos más fieles como de productoras de televisión.

Dónde está: calle de Antoñita Jiménez, 11 (Metro: Plaza Elíptica)

Pepe Peñalver

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  • Barrio de Salamanca
Pepe Peñalver
Pepe Peñalver
Pepe Peñalver

Esta tienda de decoración y textiles de Madrid lleva más de cuatro décadas vistiendo paredes, forrando cojines, tapizando butacas y decorando con papel todo tipo de interiores. Es uno de los grandes referentes en el mundo del diseño artesano, el papel pintado y los textiles de calidad, además de una de las direcciones imprescindibles para todos los amantes de la decoración. Y aunque por su trayectoria y su larga historia en la ciudad (nació en 1964), no podemos decir que sea, precisamente, una tienda secreta o desconocida, tampoco es un local rancio de corte clásico (como muchos pueden estar pensando), sino que se trata de una firma que trabaja con tendencias, propuestas originales y de estilo fresco y vanguardista. 

Dónde está: calle Castelló, 61 (Metro: Lista)

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Casa Silverio

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Casa Silverio
Casa Silverio
Casa silverio

Tienda de telas en Madrid desde 1921. Casa Silverio (sucesor de Ángeles González Arasti, como indica el propio toldo de la entrada al local) es un clásico entre los locales de venta de tejidos, tapices y telas para la restauración de muebles en las inmediaciones de la plaza Mayor. Comenzó como un pequeño negocio de venta de cordelería, sacos, arpilleras y artículos para caballerías, incluso en plena Guerra Civil, y ha llegado hasta nuestros días convertido en un referente de la decoración y el interiorismo. Si buscáis tejidos de lona, linos, cuerdas y otros elementos para la tapicería, esta es vuestra tienda.

Dónde está: calle Imperial, 4 (Metro: Sol)

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José María Ruiz

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  • Barrio de Salamanca
José María Ruiz
José María Ruiz
Tejidos José María Ruiz. Seda Natural

Telas para alta costura, tejidos para vestidos de novia, textiles para decoración... José María Ruiz es una tienda de telas especializada que nació en 1982 como marca de tejidos de seda natural y ahí sigue, siendo un referente en tejidos para deslumbrar, diseños únicos, con sofisticados bordados, encajes, pedrerías y muchas lentejuelas. Es por eso que los tejidos de esta tienda de telas de Madrid son habituales en pasarelas como Cibeles, pero también en superproducciones de cine y espectáculos de teatro. 

Dónde está: calle de Don Ramón de la Cruz, 39 (Metro: Lista)

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Retal Outlet

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  • Barrio de Salamanca
Retal Outlet
Retal Outlet
Retal Outlet Madrid

El mayor almacén de telas, papel pintado, cojines y cortinas a precios outlet de Madrid abrió hace más de 20 años y está en San Sebastián de los Reyes. Ir a visitarlo es como entrar en el paraíso de modistas, costureras, decoradores, interioristas y aficionados a los estilismos del hogar en general. Purita fantasía. Ahora bien, no hace falta ir hasta allí en busca de algún chollo textil o tela barata para renovar el aspecto de vuestra casa, porque cuentan con otra tienda de Retal Outlet en el barrio de Salamanca. Siempre están en liquidación, así que vayas cuando vayas, es más que probable que encuentres buenos precios en muebles, retales y productos textiles ya confeccionados.

Dónde está: calle Don Ramón de la Cruz, 40 (Metro: Lista)

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Tejidos Rebeca Ruiz

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Tejidos Rebeca Ruiz
Tejidos Rebeca Ruiz
Tejidos Rebeca Ruiz

Puede que no hayas oido hablar de esta tienda de telas, retales y textiles por metros, pero es un secreto a voces entre los grandes de la moda del momento. Desde creadores de marcas de ropa como Jaime Álvarez Pérez (suya es la firma de autor Mans Concept Menswear) o el televisivo Ancor Montaner (el valenciando ganador de la cuarta edición de Maestros de la Costura), al gran Palomo Spain. Si queréis saber qué es lo que atrae tanto a diseñadores de alta costura como a jóvenes emprendedores y aficionados a la confección hasta esta tienda, solo tenéis que asomaros a su local de la zona centro de Madrid. 

Dónde está: calle de la Paz, 4 (Metro: Sol)

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