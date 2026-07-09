Esta tienda de telas en Madrid es un clásico en la ciudad. No solo por la selección de tejidos (tanto para la confección de ropa, vestidos de fiesta, ropa para invitada, elaboración de disfraces, telas para ropa de baile y espectáculos, mucho textil para la decoración del hogar, de cortinas a estores, manteles o tapicería..), sino por el local: inmenso, dividido en dos plantas y ubicado en un edificio antiguo de la calle Atocha de Madrid, en el centro de la ciudad, a un paso de la Puerta del Sol y de la castiza plaza de Tirso de Molina. Además de telas infinitas (en su catálogo online cuentan con más de 3.400 referencias, divididas en más de 70 categorías) tienen mercería, y hasta una selección de tejidos en su zona outlet.
Dónde está: calle de Atocha, 26 (Metro: Antón Martín)