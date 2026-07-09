En estas tiendas hay telas para hacer todo tipo de ropa: desde un vestido de boda a un disfraz de carnaval o el mejor look de invitada

Hay tiendas de telas en Madrid que son pura historia de la ciudad: algunas nacieron en paralelo a otras históricas como son las tiendas de lana (paraíso para aficionados al DIY) y otras acaban de llegar, pero todas tienen en común que son imprescindibles para quienes buscan los mejores retales y tejidos, ya sea para hacer ropa, confeccionar cortinas, rellenar cojines o, incluso, tapizar muebles.

En esta selección de tiendas hemos elegido las mejores de Madrid. Y lo son no porque lo digamos nosotras, sino porque en ellas compran incluso los diseñadores de las mejores marcas de ropa de la ciudad, y del país. Vamos, lugares en los que no solo encontrarás variedad en el muestrario sino también calidad. Una suerte de equilibrio textil que les permite lograr un entendimiento entre la tradición que se espera de este tipo de negocios y las tendencias que van marcando el paso de la moda.

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