El local, conocido por ser uno de los bar 'underground' que ha sido capaz de resistir al paso del tiempo, baja la persiana de forma definitiva

Desde creativas cafeterías para amantes de la literatura, hasta históricas discotecas o populares librerías, cada vez son más los establecimientos madrileños que van cerrando sus puertas. En esta ocasión, y por "circunstancias ajenas a nuestra voluntad", uno de los locales más míticos de la capital, y con más de 40 años de historia, cierra definitivamente sus puertas en Chueca, conocido por ser uno de los bar 'underground' que ha sido capaz de resistir al paso del tiempo.

Gris Bar

Cierra este emblemático bar de Chuca

"Con mucho pesar anunciamos que Gris Bar cierra sus puertas para siempre". Así empieza su comunicado el emblemático local, aquel que "fue siempre vuestra casa, vuestro refugio donde poder charlar, tomar unas copas o reírse con nosotros en un ambiente cercano y familiar". Este sorprendente cierre llega "por circunstancias ajenas a nuestra voluntad", por lo que "nos vemos obligados a cerrar lo que ha venido siendo uno de los locales míticos de Madrid".

"Durante más de 40 años hemos trabajado incansablemente para ofreceros una de las experiencias más auténticas de la vida nocturna y cultural de Madrid". Gris Bar se despide así de la noche de Chueca, agradeciendo también al equipo de trabajadores y al público, en "un lugar donde todo el mundo era bienvenido en una mezcla maravillosa de gente de todo tipo que con un envidiable respeto ha sabido captar la esencia de la fundación del local".

Gris Bar. @gris_bar_oficial

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