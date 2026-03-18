Ha sido punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo

La noche madrileña está para quemarla, no importa el día de la semana. Sea lunes o domingo, son muchos los lugares donde salir de fiesta hasta altas horas de la madrugada, e incluso admirar el amanecer disfrutando de unos buenos churros con chocolate. Tras abrir sus puertas hace ya tres décadas como uno de los templos más exclusivos del ocio nocturno madrileño, esta conocida discoteca ha cerrado definitivamente sus puertas.

Fortuny Home Club

Esta emblemática discoteca de Madrid cierra sus puertas definitivamente

Estamos hablando del Palacete de Fortuny, ubicado en pleno distrito de Chamberí, y que hace apenas cuatro años, pasó a manos de un nuevo propietario. El palacete del siglo XIX anunciaba su despedida definitiva en redes sociales con la celebración de una gran fiesta, por un cierre debido a la "pérdida de la propiedad" y ante la incógnita de "qué hará el futuro propietario".

Situada en un emblemático palacete en el barrio de Almagro de la capital, la discoteca de Fortuny fue durante años punto de encuentro de la élite social, empresarios, celebridades de la talla de Brad Pitt y amantes del ocio nocturno de lujo, un mítico local que se inauguró a finales de los años 90, y que cuenta con una superficie construida de más de 1.100 metros cuadrados, divididos en tres plantas y una terraza jardín.

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Las mejores discotecas de Madrid

Si lo tuyo es darlo todo sobre la tarima durante la noche, Madrid es tu ciudad ideal. Con un amplio listado de discotecas y clubs donde darlo todo, entre los más recomendados se encuentran Archy, Club Malasaña, Lucky Dragon, Teatro Magno, Teatro Eslava, Macera Club, Lula Club, Goya Social Club, Uñas Chung Lee o Cha Chá The Club.

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