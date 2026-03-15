La noche de Madrid está para quemarla. Una ciudad repleta de impresionantes (y premiadas) discotecas, bares donde tomar algo con amigos y un ambiente único hacen de la capital un lugar ideal para pasarlo bien, sea cual sea el tipo de música que te guste. Y, ahora, los amantes de la música electrónica están de suerte pues, llega a la capital una cita apara los amantes de las raves.

Blackworks Weekend Festival. IFEMA Madrid

Así, durante dos noches, miles de amantes de las raves de todo el mundo se reúnen en el recinto ferial IFEMA Madrid, en la que se convertirá en una de las grandes citas para los amantes del 'hard techno'. Bajo el nombre Blackworks Weekend Festival: Dimension, este macroevento musical ofrece un cartel que supera los 40 intérpretes, un juego de luces y sonido único y un fin de semana para darlo todo sobre la pista.

Con dos escenarios y más de 30.000 'ravers', el festival se celebrará durante los días 27 y 28 de marzo, en el recinto ferial IFEMA Madrid, ofreciendo un cartel para los amantes del underground y el 'hard techno', y entre los que figuran artistas como 6EJOU, Aiden, Barbara Lago, Jazzy, Karah, I Hate Models, Notmytype, Angerfist, Rebekah, Lee Ann Roberts o Roügue, entre muchos otros.

Cómo conseguir entradas para Blackworks Weekend Festival: Dimension

Las entradas generales para Blackworks Weekend Festival: Dimension, que se celebrará en el recinto ferial IFEMA Madrid durante los días 27 y 28 de marzo, ya están disponibles para reserva. Las entradas para una de las jornadas tiene un coste que ronda entre los 35 y 90 euros. Cada uno de los días, el festival arrancará a las 22.00 h, y se prolongará hasta las 06.00 h.

Blackworks Weekend Festival. IFEMA Madrid

Los mejores festivales de música de Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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