Los cierres gastro parece que saltan de la restauración a las tiendas de comestibles. Dos locales con estanterías repletas de productos culinarios top, sean frescos o enlatados, sean sólidos o líquidos, bajan la persiana casi al mismo tiempo. Una en Chueca, en la calle más interesante de Madrid, y otra, muy querida, en Arganzuela, cerca de Madrid Río.

Petramora

Petramora, abierta en 2023, ya ha vaciado todas sus estanterías, antes llenas de viandas de pequeños productores y hasta de lácteos y carnes de una ganadería propia, en la calle Barquillo pero aún estáis a tiempo de llegar a la liquidación total con la que se despiden María y Jesús de su colmado fino en Eugenio Sellés, 6. "Después de mucho pensarlo, nuestra tienda física se despide tal y como la conocíais. Peeero… SUPER sigue muy viva en formato online. Podréis seguir comprando como siempre en la web, y si sois del barrio, esto os interesa. Hacéis vuestro pedido online y al día siguiente lo recogéis en DOT (nuestra cafetería en la puerta de al lado)".

Dos pérdidas importantes porque resultaban pistas infalibles cuando andábamos buscando algo especial para regalar (y acertar) o para elevar la comida del fin de semana o esa fiesta con amigxs.

Super by Dot

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