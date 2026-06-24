Podréis disfrutar de la impresionante actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, al igual que la proyección de 'Los domingos' y 'Valor sentimental'

Los parques son uno de los principales centros de ocio veraniego de la capital. Escenarios para conciertos y obras de teatro, actividades para los más pequeños o espectáculos para todos los públicos, los espacios al aire libre se convierten en lugares ideales para pasar el rato durante esta calurosa temporada.

Una vez más, el parque del Tercer Depósito (Parque de Santander) se convierte en una zona de entretenimiento, con un amplio programa que reúne actividades como, circo, títeres para familias, cine de verano para todos los públicos y danza. Con entrada gratuita hasta completar aforo, la segunda edición de 'Veranos en el parque' se celebrará entre el 1 de julio y el 29 de agosto.

Comunidad de Madrid ¡Qué disparate!

Así será la nueva edición de 'Veranos en el parque'

El parque del Tercer Depósito (Parque de Santander) se convierte este verano en el epicentro del ocio para todos los públicos con una propuesta que aúna teatro y circo para familias, cine para todos los públicos y la actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid.

A lo largo del verano, podréis disfrutar de una gran programación de artes escénicas para toda la familia, con proyectos como los títeres de 'Traps' (4 de julio) y 'Birakolore' (8 de agosto); el circo contemporáneo sobre cuerdas de 'ConCorda' (11 de julio); los espectáculos de clown 'Triplette' (18 de julio), '¡Qué disparate!' (1 de agosto) o 'Gota' (22 de agosto); la música en directo de la Orquestina Vulpini (25 de julio) o el espectáculo participativo de calle con trajes inflables 'Brimborions' (29 de agosto).

Como es habitual, el parque del Tercer Depósito también acogerá su propio cine de verano, con la proyección gratuita de largometrajes como 'Los domingos' (1 de julio); 'Altas capacidades' (22 de julio); 'Valor sentimental' (29 y 30 de julio); 'Rondallas' (5 de agosto); 'La cena' (12 de agosto); 'Evolution' (19 de agosto) y 'Olivia y el terremoto invisible' (26 de agosto).

Comunidad de Madrid Veranos en el parque

Por otra parte, 'Patrimonio' regresa a Veranos en el Parque en su segunda edición, como un recorrido por algunas de las principales expresiones de la danza española. A través del flamenco, la escuela bolera y la danza estilizada, el espectáculo pone en valor un legado artístico que ha pasado degeneración en generación y que forma parte de la identidad cultural española. Este show se podrá disfrutar de forma gratuita, entre los días 8 y 18 de julio (el lunes 13 será día de descanso).

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