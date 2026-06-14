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Madrid

La Casa Encendida
La Casa Encendida
La Casa Encendida

Guía completa de cines de verano: todas las pantallas al aire libre (y una enorme bajo techo)

Coge las palomitas y un cómodo cojín cuando vayas a disfrutar de toda la cartelera al aire libre bajo el cielo madrileño

Escrito por María Toro
Colaboradores: Gorka Elorrieta y Llorenç Julià Ruiz
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Los madrileños y las madrileñas saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Los cines de verano de Madrid nunca faltan a su cita con las noches de buen tiempo. Ubicados en azoteas, en patios escondidos o a modo de autocine, se convierten en una especie de oasis en el que olvidarse por un rato de los grados que marca el asfalto de la capital. Su programación, amplia y variada, está pensada para que todo tipo de público encuentre algo de su gusto. Apunta estos nombres.

RECOMENDADO: Los cines más bonitos de Madrid

La Terraza Magnética (La Casa Encendida)

  • Cine
La Terraza Magnética (La Casa Encendida)
La Terraza Magnética (La Casa Encendida)
La Casa Encendida

Este año, la terraza de La Casa Encendida regresa bajo el lema 'Cartografías de la noche' con una programación en la que el cine y los conciertos son los protagonistas. Del 26 de julio al 1 de agosto, acogerá seis películas los viernes y seis conciertos los sábados, al atardecer y al aire libre. En horario de 22 y 22.30 h por un precio de 8 euros cada entrada, con títulos como Angel's Egg, Retrato de una alcohólica o Noche en la Tierra. Además, la Casa Cristóbal, en Villaverde, se suma de nuevo al programa y proyectará dos filmes de vampiros de forma gratuita.

Fechas: del 26 de junio al 1 de agosto.

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Cibeles de Cine (Galería de Cristal)

  • Cine
Cibeles de Cine (Galería de Cristal)
Cibeles de Cine (Galería de Cristal)
Cibeles de Cine

Clásicos del cine, películas míticas y los últimos estrenos de la temporada... Cibeles de Cine convierte la emblemática Galería de Cristal de CentroCentro en una sala de proyecciones donde disfrutar de la mejor selección cinematográfica, que va desde grandes éxitos de taquilla de la temporada (El diablo viste de Prada 2, Proyecto salvación, Cumbres borrascosas, Michael), al mejor cine independiente (Valor sentimental, Hamnet), así como cine de culto de los 70, 80 y 90, con Taxi Driver, Cabaret o Pulp Fiction, películas españolas (Volver, Los domingos) y sesiones los sábados pensadas para toda la familia. Además, en esta ocasión Time Out vuelve a ser medio colaborador y organiza dos sesiones especiales.

Fechas: del 25 de junio al 8 de septiembre.

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CinePlaza Matadero

  • Cine
CinePlaza Matadero
CinePlaza Matadero
CinePlaza, en Matadero. Foto: Diego Simón

Es una de las citas imprescindibles de la temporada estival: el ciclo de cine de verano de la Cineteca. Un programa variado que incluye una selección del mejor cine independiente. Y todo, al aire libre. En esta edición, el ciclo une el séptimo arte y la música bajo el nombre de 'Superestrellas 3'. Durante un mes, podréis disfrutar de títulos que viajan del musical 'queer' al género del 'blaxploitation', sesiones comentadas en directo e incluso dos cine-conciertos, que contarán con actuaciones en directo de Christina Rosenvinge e Hidrogenesse

Fechas: del 2 al 26 de julio.

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Fescinal (Parque de la Bombilla)

  • Cine
Fescinal (Parque de la Bombilla)
Fescinal (Parque de la Bombilla)
Fescinal

El decano de los festivales de cine de verano de Madrid celebra su 42ª edición con su misma vocación de ser la fiesta del cine por antonomasia en las noches cálidas de la capital. Durante los meses de verano, el Parque de la Bombilla vuelve a convertirse con Fescinal en el lugar para disfrutar de estrenos recientes, películas familiares o clásicos inolvidables.

Fechas: del 26 de junio al 5 de septiembre.

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La Corrala y otras plazas

  • Cine
La Corrala y otras plazas
La Corrala y otras plazas
Ayuntamiento de Madrid

Hay muchas iniciativas que vuelven a instalar pantallas grandes en distintos barrios madrileños para que niños y mayores puedan también disfrutar de las proyecciones completamente gratis. Como en La Corrala (Lavapiés) y en las plazas de Las Vistillas y Barceló, con cintas como F1: la peículaUna película de MinecraftSupermanMisión Imposible: sentencia final.

Fechas: del 12 de junio al 26 de julio.

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Festival de cine al aire libre de Ciudad Lineal

Festival de cine al aire libre de Ciudad Lineal
Festival de cine al aire libre de Ciudad Lineal
Fiesta del cine de Ciudad Lineal

Un año más, la cancha de baloncesto del parque El Calero acoge el Festival de cine al aire libre de Ciudad Lineal. La trigésima edición se celebrará todos los viernes, sábados y domingos de julio y agosto, a las 22.00 h, y un programa lleno de estenos recientes, como Materialistas, Valor sentimental, Romería, Rondallas o Los domingos.

Fechas: del 3 de julio al 30 de agosto.

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En la sierra y bajo las estrellas (La Cabrera)

En la sierra y bajo las estrellas (La Cabrera)
En la sierra y bajo las estrellas (La Cabrera)
Los pecadores. Movistar Plus+

Un cine de verano en plena sierra madrileña. Esa es la propuesta que se desarrollará cada viernes de 19.00 a 23.00 h en el Centro Comarcal de Humanidades Sierra Norte. Localizado a los pies del Pico de la Miel, desde su mirador puede verse el paisaje de la Sierra de La Cabrera y en su cine se podrán ver largometrajes como La cena, Rondallas, Mufasa: el rey león o Los pecadores.

Fechas: del 4 de julio al 1 de agosto.

Casa San Cristóbal (Villaverde)

Casa San Cristóbal (Villaverde)
Casa San Cristóbal (Villaverde)
Casa San Cristóbal

Cine de verano gratis. Son cuatro palabras irresistibles. En esta ocasión, el espacio cultural ha preparado dos jornadas para los amantes de las películas de vampiros, con la proyeccción de El pequeño vampiro y Abierto hasta el amanecer. Estas son las cintas que se proyectarán en Casa San Cristóbal (C/ Rocafort, 101), un espacio de la Fundación Montemadrid en el barrio de Villaverde que se suma a la programación extendida de La Terraza Magnética de La Casa Encendida.

Fechas: 23 y 30 de julio.

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Vallecas de cine

Vallecas de cine
Vallecas de cine
Fotograma de 'Sorda', de Eva Libertad

La Terraza del Centro Cultural Paco Rabal se llenará de magia del 10 de julio al 29 de agosto con una gran pantalla desde la que podrán verse cintas como Un completo desconocidoCalle MálagaLos pecadoresLa Grazia, MaterialistasSorda.

Fechas: del 10 de julio al 29 de agosto.

Casa-Museo Lope de Vega

  • Museos e instituciones
  • Barrio de las Letras
Casa-Museo Lope de Vega
Casa-Museo Lope de Vega
Casa Museo Lope de Vega

El cine de verano de la Casa-Museo Lope de Vega se extenderá cada miércoles del 1 al 29 de julio, siguiendo la exposición 'Mujeres de ingenio', que se puede visitar hasta el mes de septiembre. La muestra aspira a contribuir a traer al primer plano a mujeres escritoras que son, la gran mayoría, prácticamente desconocidas, con la elección de cinco largometrajes, como TeresaEl prevenido engañadoLa monja alférez. Se celebrarán en el jardín a las 22.00 h, con entrada libre hasta completar el aforo.

Fechas: del 1 al 29 de julio. 

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Cine de verano en Carabanchel

Cine de verano en Carabanchel
Cine de verano en Carabanchel
Cine de verano en Carabanchel

El cine de verano regresa a Carabanchel durante todos los fines de semana del verano. Los vecinos podrán disfrutar gratuitamente de proyecciones al aire libre en dos ubicaciones, la Instalación Deportiva Básica Parque de San Isidro-Vicente Quesada y el Auditorio Violeta Parra. Entre los títulos, opciones para toda la familia como Menudas piezas, Kun Fu Panda 4, Wonka La Patrulla Canina: La Superpelícula.

Cine de verano en San Blas-Canillejas

Cine de verano en San Blas-Canillejas
Cine de verano en San Blas-Canillejas
Centro Cultural Auditorio Parque El Paraíso (San Blas - Canillejas)

El distrito de San Blas-Canillejas da la bienvenida al cine de verano hasta el 29 de agosto en el Centro Cultural Ciudad Pegaso y el Centro Cultural Auditorio Parque El Paraíso. Se  proyectarán más de 30 películas a lo largo de varios fines de semana, a las 22.15 h, como Los domingosEl agente secretoRomeriaUna película de MinecraftMaterialistas o F1: la película

Fechas: del 10 de junio al 29 de agosto.

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La Estival (Plaza de España)

  • Cine
La Estival (Plaza de España)
La Estival (Plaza de España)
La Estival

Plaza de España vuelve a convertirse este año en un cine de verano. Películas para todos los públicos, espectáculos de comedia, magia y pódcast en directo. Entre los días 12 y 31 de julio, podréis disfrutar de películas como Superman, La Sustancia, Jurassic World: El Renacer, F1: La película... o una sesión especial dedicada a David Lynch. Este año, La Estival finalizará con la proyección de Pulp Fiction, acompañado de un concierto de rock BSO Tarantino.

Fechas: del 13 de julio al 15 de septiembre.

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Veranos en el parque (Parque de Santander)

  • Cine
Veranos en el parque (Parque de Santander)
Veranos en el parque (Parque de Santander)
Parque Tercer Depósito

Este año, el parque del Tercer Depósito (Parque de Santander) se convierte en una zona de entretenimiento, con un amplio programa que reúne actividades como obras de teatro, circo y títeres para familias, cine de verano para todos los públicos, yoga al aire libre y una actuación del Ballet Español de la Comunidad de Madrid. Con entrada gratuita hasta completar aforo, entre los días 2 de julio y 6 de agosto, podréis disfrutar de un ciclo de cine de verano, entre las 21.30 y las 22 h, con la proyección de películas como El 47, El chico y la garza o Emilia Pérez.

Fechas: del 2 de julio al 6 de agosto.

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Retiro

  • Cine
Retiro
Retiro
Ayuntamiento de Madrid

Dos históricos emplazamientos de Retiro acogerán la proyección de todo tipo de películas de animación, comedia, terror o acción. Hasta finales de agosto, el parque de Roma (miércoles) y la plaza de Daoíz y Velarde (jueves) han programado pases gratuitos, a partir de las 22 h y hasta completar aforo. La programación incluye películas como Kung Fu Panda 4, El maestro que prometió el mar, Aquaman y el reino perdido, Garfield, la película o Cazafantasmas: Imperio helado.

Fechas: del 19 de junio al 28 de agosto.

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Cine de verano en Vicálvaro

Cine de verano en Vicálvaro
Cine de verano en Vicálvaro
Cine de verano en el Recinto Ferial de Vicálvaro

Entre el 4 de julio y el 30 de agosto, las películas llegan a Vicálvaro en dos ubicaciones: el auditorio al aire libre del recinto ferial de Vicálvaro y la Instalación Básica Deportiva Victoria Kent en El Cañaveral. Podrán verse títulos para toda la familia como Padre no hay más que uno 4 Garfield, además defilmes recientes como El reino del Planeta de los Simios o El 47.

Fechas: Del 4 al de julio al 30 de agosto

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Cine de verano en Chamartín

Cine de verano en Chamartín
Cine de verano en Chamartín
Cine de verano en Chamartín

El Cine de Verano de Chamartín se celebrará en el Parque de Berlín los sábados de julio y agosto a las 22 h. La programación incluye películas como el Hotel de los líos, Wonka, Gru 4: Mi Villano Favorito o Buffalo Kids.

Institut français de Madrid

Institut français de Madrid
Institut français de Madrid
Institut français de Madrid

A un paso de Colón, un año más, el Institut français de Madrid propone una programación con varias proyecciones en su patio alto al aire libre durante el mes de julio. Serán 6 películas en versión francesa con subtítulos en castellano, como La gran juerga o Ella, yo y el otro. Como acompañamiento perfecto, el Café permanecerá abierto hasta las 22 h para acompañar la proyección con cenas tempraneras, quiches, tablas de quesos, cócteles... Puedes ver toda la programación en su web.

Fechas: del 2 de julio al 18 de julio.

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Un concesionario poco tradicional (Cupra City Garage)

Un concesionario poco tradicional (Cupra City Garage)
Un concesionario poco tradicional (Cupra City Garage)
Cupra City Garage

¿Te animas a ver una película en un espacio original, diferente y único? No es una azotea ni un jardín ni nada que puedas imaginar. Es el Cupra City Garage de Madrid, un concesionario que va más allá de los tradicionales. Y es que aquí se puede disfrutar también de una experiencia cultural, desde exposiciones de arte a conciertos, charlas e incluso cine. El martes 30 de julio este espacio proyecta Reality y durante las dos últimas semanas de agosto, acoge un ciclo de cine en colaboración J.A. Bayona, con películas como El Orfanato o Un monstruo viene a verme. Las entradas son gratis, pero es necesario reservar con antelación a través de la web

Fechas: hasta el 30 de julio y del 20 al 29 de agosto.

Cine de verano en Usera

Cine de verano en Usera
Cine de verano en Usera
Cinema Usera

Los viernes y sábados de julio y agosto, el distrito ofrece cine al aire libre en tres escenarios: el mirador de Pradolongo, la Plaza Romana y el auditorio del Parque Lineal del Manzanares. Se proyectarán una veintena de títulos pensados para todos los públicos, como Wonka, La patrulla canina Salta. En julio, las proyecciones comienzan a las 22:30 h, mientras que en agosto se adelantan a las 22 h para adaptarse al anochecer.

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