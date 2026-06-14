Este año, la terraza de La Casa Encendida regresa bajo el lema 'Cartografías de la noche' con una programación en la que el cine y los conciertos son los protagonistas. Del 26 de julio al 1 de agosto, acogerá seis películas los viernes y seis conciertos los sábados, al atardecer y al aire libre. En horario de 22 y 22.30 h por un precio de 8 euros cada entrada, con títulos como Angel's Egg, Retrato de una alcohólica o Noche en la Tierra. Además, la Casa Cristóbal, en Villaverde, se suma de nuevo al programa y proyectará dos filmes de vampiros de forma gratuita.

Fechas: del 26 de junio al 1 de agosto.