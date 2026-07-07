Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, un plan ideal para disfrutar al aire libre o en emblemáticos edificios.

Mamma Mia! Mamma Mia!

Los mejores musicales protagonizan este cine de verano

La Nave de Terneras del Centro Cultural Casa del Reloj se transforma, un año más, en un cine de verano, ofreciendo un ciclo íntegramente dedicado a los musicales. Las sesiones, que se celebran durante la primera quincena de julio, se pueden disfrutar de forma gratuita, a las 21.00 h.

El cartel de esta edición está compuesto por largometrajes como 'Grease' (9 de julio); 'Wicked' (10 de julio); 'La La Land' (11 de julio); 'Fiebre del sábado noche' (16 de julio); 'Mamma Mia!' (17 de julio); 'Moulin Rouge' (18 de julio); 'Flashdance' (23 de julio); 'Explota, explota' (24 de julio) y 'Footloose' (25 de julio).

Grease Grease

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

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