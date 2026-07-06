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Este es el cine de verano más sorprendente de todo Madrid: películas gratis junto a una bonita fuente con piezas originales del Muro de Berlín

Podréis disfrutar en familia de largometrajes de animación, aventuras y superhéroes

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Parque de Berlín
Ayuntamiento de Madrid | Parque de Berlín
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Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, un plan ideal para disfrutar al aire libre o en emblemáticos edificios.

Este parque de Madrid se convierte en un cine de verano

Un año más, el parque de Berlín se convierte en una sala de cine al aire libre. Así, cada sábado, entre los días 11 de julio y 29 de agosto, a partir de las 22.00 h, podréis disfrutar de una nueva edición del Cine de Verano 2026 del distrito de Chamartín, que este año contará con un total de ocho largometrajes para todos los públicos, con proyecciones de animación, superhéroes, aventuras e historias extraordinarias.

Cine de Verano en Chamartín
Ayuntamiento de MadridCine de Verano en Chamartín

La cartelera de este cine de verano incluye largometrajes como 'Robot salvaje' (11 de julio); 'Cómo entrenar a tu dragón' (18 de julio); 'Superman' (25 de julio); 'Transformers One' (1 de agosto); 'Lilo & Stitch' (8 de agosto); 'Los tipos malos' (15 de agosto); Wolfgang. Extraordinario' (22 de agosto) y 'Misión Imposible: sentencia final' (29 de agosto).

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal. 

NO TE LO PIERDAS: En el distrito del parque de El Retiro aparecen dos cines de verano con grandes clásicos y películas infantiles: de 'Lilo & Stitch' hasta 'El halcón maltés'

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