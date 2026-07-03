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En el distrito del parque de El Retiro aparecen dos cines de verano con grandes clásicos y películas infantiles: de 'Lilo & Stitch' hasta 'El halcón maltés'

Las proyecciones gratuitas se celebrarán todos los martes y miércoles, durante los meses de julio y agosto

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Parque El Retiro
Photograph: Shutterstock | Parque El Retiro
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Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, un plan ideal para disfrutar al aire libre o en emblemáticos edificios.

El cine de verano vuelve a Retiro

El distrito de Retiro ya está preparando, un año más, su tradicional cine al aire libre, con una gran programación pensada para todos los gustos y públicos. A partir del 7 de julio, vecinos y visitantes podrán disfrutar de proyecciones gratuitas todos los martes y miércoles en el parque de Roma y los jueves en la plaza de Daoíz y Velarde.

Cine de verano Retiro
Ayuntamiento de MadridCine de verano Retiro

La cartelera de esta edición combina grandes clásicos del cine como 'El halcón maltés', 'Perdición', 'Charada', 'Rififi' o 'El crepúsculo de los dioses', con títulos más recientes de aventuras, terror, acción y animación. Entre estos títulos, se encuentran 'Pitufos', 'Lilo y Stich' o 'Los futbolísimos 2', dirigidos especialmente al público infantil y familiar. Entre el 7 de julio y el 20 de agosto, las proyecciones comenzarán a las 22.00 h.

Lilo & Stitch
DisneyLilo & Stitch

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal. 

NO TE LO PIERDAS: Este es el único cine de Madrid que proyecta en un espectacular formato 'La Odisea' de Nolan, uno de los estrenos más esperados del año

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