El estándar cinematográfico cuenta con ultra alta resolución, que ofrece un área de imagen casi cuatro veces mayor que el clásico de 35 mm

Después del éxito en abril de 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', el reestreno de los dos volúmenes de la icónica 'Kill Bill', dirigida por Quentin Tarantino, mk2 Cine Paz continúa con sus proyecciones en 70mm con 'Interstellar' y el esperadísimo estreno de 'La Odisea', largometrajes del premiado director Christopher Nolan.

Universal Pictures La Odisea

Esta es la mejor forma para disfrutar del estreno de 'La Odisea' en Madrid

A partir del 17 de julio, el esperado largometraje se podrá disfrutar en este popular formato, siendo esta la única sala de Madrid (y una de las tres en toda España) en proyectar en 70mm. El estreno de La Odisea, formato cinematográfico espectacular de altísima resolución, muy superior al estándar de 35mm, será una proyección épica de la adaptación del clásico poemario griego 'La Odisea' de Homero que sigue la historia de Odiseo y los 10 años de su largo viaje a casa, tras la guerra de Troya.

Una epopeya mitológica filmada completamente con cámaras IMAX en localizaciones de países como Marruecos, Grecia, Italia, Islandia y Escocia, la película está protagonizada por estrellas como Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya y Charlize Theron, entre otros.

Universal Pictures La Odisea

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

NO TE LO PIERDAS: Regresa el patio escondido con películas a 3 € a este histórico cine de Madrid: dónde ver un clásico de Buñuel o una ganadora de la Palma de Oro al aire libre