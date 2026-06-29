Las proyecciones se realizan con auriculares, acompañadas de un servicio de bar

Los populares cines de verano en Madrid no podían estar completos sin una de sus salas más emblemáticas: el Cine Doré. La sala de proyecciones de la Filmoteca Española volverá a recibir la temporada estival desde la sala de verano, situada en la terraza del Doré, entre los días 1 de julio y 29 de agosto.

Filmoteca Española Sala de verano en el Cine Doré

El cine de verano vuelve al Doré

Con una amplia programación de largometrajes y ciclos, las proyecciones se realizan con auriculares, que se facilitarán al acceder a la sala, y un servicio de bar para que las noches de verano bajo el cielo de Madrid sean aún más mágicas. La cartelera veraniega arrancará con 'El ángel exterminador' (1962), clásico film de Luis Buñuel.

La programación de la sala de verano también incluye películas como 'Una mujer en entredicho', 'This was a woman', 'El viento que agita la cebada', 'Trágica obsesión', 'Lloviendo piedras', 'La parte de los ángeles', 'La route de salina', 'Buscando a Eric', 'La encadenada', 'The flying Scot', 'Mujeres en la calle', 'El espíritu del 45', 'El romance del Aniceto y la Francisca', 'More', 'Nowhere to go', 'Viridiana', 'El viejo roble' o 'Las últimas vacaciones'. Próximamente se anunciará la cartelera del mes de agosto.

Filmoteca Española Sala de verano en el Cine Doré

Cómo conseguir entradas para la sala de verano del Cine Doré

Las entradas generales para la sala de verano del Cine Doré tienen un coste de 3 euros, y se podrán reservas hasta dos días antes, a partir de las 17.00 h. Aun así, se reserva un cupo de entradas, disponibles el mismo día de la proyección, para adquirir en taquilla.

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

NO TE LO PIERDAS: Más de 100 películas al aire libre: este fin de semana vuelve al parque el cine de verano más veterano de Madrid