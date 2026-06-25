Celebra su temporada número 42 con la proyección de largometrajes como 'Volver', 'Toy Story 5' o 'El golpe', entre otros, al igual que varios coloquios

Gran clásico de los cines de verano de Madrid, y que este año celebra su temporada número 42, Fescinal, el festival de cine al aire libre que recibe más de 50.000 espectadores cada verano, vuelve un año más al parque de La Bombilla. Con una oferta cultural y de ocio para todos los públicos, que incluye cine mudo con música en directo, proyecciones en 35mm, cine infantil y familiar, películas en versión original, estrenos recientes y cine español seguido de coloquios con grandes nombres de nuestro cine, Fescinal abre sus puertas el próximo viernes 26 de junio.

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Vuelve este clásico de los cines de verano en Madrid

Cine de verano con más afluencia de público de España, durante esta temporada, Fescinal os transportará a comienzos del siglo XX, con varias sesiones especiales en las que podréis experimentar el cine tal y como fue en sus inicios, mudo y con música en la sala, con la proyección de clásicos como 'El maquinista de La General', 'Ay, mi madre', 'El gabinete del doctor Caligari' y 'Las aventuras del príncipe Ahmed', acompañadas por el pianista Ricardo Casas y el trio The Silent Entertainers.

La película 'El golpe', protagonizada en 1974 por Paul Newman y Robert Redford, es el clásico elegido por Fescinal para que podáis disfrutar de la magia de un histórico proyector en 35mm. Por otra parte, el cine español con coloquio se convertirá en el buque insignia de esta edición del festival, con 15 coloquios ya programados, y entre los que figuran nombres como Juanma Bajo Ulloa, Antonia San Juan, Belén Fabra, Joaquín Mazón, Ana Wagener y Carlos Iglesias, quienes conversarán con los espectadores para estrechar los lazos entre la industria cinematográfica y el público que asiste a las salas.

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La apuesta cultural y de ocio más amplia y variada del estío madrileño se completa con cine infantil y familiar, con películas como 'Vaiana' o 'Toy Story 5', y estrenos recientes como 'El día de la revelación' o 'El diablo viste de Prada 2'. Tampoco faltarán películas para los amantes del cine en versión original con subtítulos en castellano. 'Bugonia', 'Hamnet' o 'El agente secreto' serán algunos de los títulos que podréis disfrutar en su idioma original.

Además, y para celebrar la gran inauguración del cine de verano, previa a la proyección de la exitosa película 'Michael', se celebrará 'La folclórica del siglo XXI', una verbena gratuita y abierta a todo tipo de públicos, que busca encontrar a la persona que mejor encarne a 'la folclórica', esa figura tan patria y singular que hoy en día ha quedado relegada al recuerdo, y que contará con la artista Rosalinda Galán como maestra de ceremonias.

Cómo conseguir entradas para Fescinal

La 42ª edición del Festival de Cine al Aire Libre se celebrará entre los días 26 de junio y 5 de septiembre. Las entradas generales para los largometrajes de Fescinal se pueden adquirir en taquilla u online, con un coste que ronda los 6 euros (más gastos de gestión).

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Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal.

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