Próximamente, largometrajes como 'La Odisea', de Nolan, se proyectarán en 70mm, que ofrece mejoras en calidad de imagen y sonido

Madrid es una ciudad ideal para los amantes del cine. Bonitas salas que proyectan algunos de los mejores clásicos de todos los tiempos, o grandes pantallas con lo último en imagen y sonido, si te apetece disfrutar de un buen largometraje, la capital es tu lugar. Y, ahora, una de las tecnologías más demandadas y espectaculares de este mundillo aterriza por primera vez en esta sala madrileña.

El mítico mk2 Cine Paz, ubicado en el distrito de Chamberí (c/ de Fuencarral, 125), se convertirá en el único cine de Madrid (y uno de los cuatro en toda España) en comenzar a proyectar en 70mm, convirtiéndose así en uno de los lugares de culto para los más cinéfilos y aquellos que quieran vivir una experiencia cinematográfica hasta el momento inédita en la capital. Así, el Cine Paz pasa a ser el único cine de la capital capaz de ofrecer dentro de su catálogo de películas tanto proyecciones en digital como en celuloide.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Elastica Films

Esta famosa película de Tarantino, primera proyección en 70 mm en Madrid

Las sesiones en 70mm, formato cinematográfico de altísima resolución muy superior al estándar de 35mm, comenzarán con 'Kill Bill: The Whole Bloody Affair', una proyección muy especial ligada al reestreno de los dos volúmenes de la icónica 'Kill Bill', dirigida por Quentin Tarantino, como una única película definitiva.

Además, esta sesión cuenta con un doble atractivo y es que incluye minutos extra de metraje nunca antes proyectado en cines, siendo esta la visión más completa, extensa y auténtica del director. Las entradas salen a la venta el próximo viernes 20 de marzo a las 12.00 h. Las proyecciones en 70mm serán en VOSE y comenzarán a partir del 10 de abril.

Otro título que también llegará en 70mm será 'La Odisea', lo nuevo del aclamado Christopher Nolan. Próximamente se irán conociendo más títulos, tanto clásicos como de futuros estrenos, en relación a estas proyecciones tan especiales en celuloide, tanto en 70mm como en 35mm.

Kill Bill: The Whole Bloody Affair. Elastica Films

Así es el formato 70mm

Frente al estándar de 35mm, el tamaño de película de 70mm ofrece ventajas como mayor nitidez y resolución, al igual que mejoras significativas en la calidad de sonido. Igualmente, y debido al tamaño físico de la película, las proyecciones 70mm son más estables y proporcionan colores más ricos e intensos, además de una mayor luminosidad.

Los mejores estrenos del mes en Madrid

La cartelera de Madrid ofrece, semana tras semana, los mejores estrenos. Entre los lanzamientos más destacados del mes de marzo, podéis disfrutar de largometrajes como 'Amarga Navidad' (20 de marzo); 'Altas capacidades' (27 de marzo); 'Proyecto Salvación' (27 de marzo) o 'Un altre home' (27 de marzo).

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