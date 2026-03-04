Un cine de Madrid, elegido como uno de los 10 mejores del mundo

Nunca ha habido un momento mejor (ni más importante) para reivindicar las salas de cine. Lugares a los que ir a soñar, puntos de reunión de comunidades y barrios y vía de escape para muchos, actualmente, los cines se enfrentan a una serie de retos y desafíos que ni siquiera los cubos de palomitas más originales e ingeniosos pueden solucionar.

Tras sobrevivir la llegada de la televisión a los hogares, las huelgas de Hollywood, el auge de las plataformas de 'streaming', que muchas veces apuestan por lanzar sus nuevos largometrajes directamente en la pequeña pantalla, o las subidas de precios, parece que, de momento, los cines se mantienen firmes ante estos retos.

Además, también hay motivos para ser optimistas: las audiencias jóvenes, expertas en plataformas como Letterboxd, abrazan cada vez más las experiencias en la gran pantalla, y conocidos cineastas como Ryan Coogler, Christopher Nolan y Chloé Zhao las defienden siempre que pueden.

Teniendo en cuenta todos estos criterios, los expertos locales de Time Out han colaborado para la elaboración de este gran listado, celebrando algunos de los mejores cines del mundo, que van desde algunas de las salas de culto de Tokio hasta los majestuosos templos parisinos dedicados al cine, los palacios cinematográficos de Los Ángeles o un cine canadiense con tan solo 12 butacas. Así, hemos puesto el foco en un centenar de magníficos cines que todo amante del séptimo arte debería conocer… y visitar.

Esta sala de cine de Madrid, entre las mejores del mundo según Time Out

Histórico cine que data del año 1923, lo que lo convierte en una de las salas más longevas de Madrid (y que incluso ha llegado a sobrevivir al impacto directo de un obús durante la Guerra Civil), el legendario Cine Doré, que ocupa el séptimo puesto de este listado, se encuentra en el corazón del barrio de Lavapiés. Su querida fachada 'art déco' ha conseguido mantener un rostro elegante durante tiempos difíciles: llegó a cerrar sus puertas en 1963. Dos décadas después, fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid y puesto a punto en 1989, conservando elementos arquitectónicos y decorativos del antiguo edificio, añadiendo una segunda sala en su parte inferior (y una terraza para las sesiones de verano), al igual que una cafetería y una librería en el hall principal.

Actualmente, juega un importante papel en la cultura cinematográfica, al haberse convertido en la sede de la Filmoteca Española. Aunque el origen del nombre del Doré sigue siendo un misterio, su apodo como 'El Palacio de las Pipas' se debe a la costumbre de los espectadores de masticar pipas de girasol durante las proyecciones como cine de barriada.

Otros cines de Madrid, en el top 100

Otras salas de la capital han conseguido hacerse con un puesto en el prestigioso listado, como son la Cineteca Madrid y el Cine Embajadores.

La Cineteca Madrid, en el puesto 34, es conocida por su programación de cine documental y de no-ficción, aunque su cartelera cada vez se amplía más. Tras abrir sus puertas en el año 2011, mantiene su estética industrial con elementos modernos, tres salas y una cantina. Sin duda, la más conocida es la Sala Azcona, bautizada así en honor al guionista Rafael Azcona, y conocida por su diseño, con sus cestas tejidas con mangueras de riego, que funcionan como elemento luminiscente que alimenta de luz los techos de las salas y del archivo. La Cineteca también es un espacio para dar a conocer a cineastas y artistas locales, junto a la celebración de festivales de cine como Documenta Madrid.

Por otra parte, el Cine Embajadores, en el puesto 84, fueron de los últimos en llegar a la capital y lo hicieron levantando la persiana en un momento en el que muchas salas cerraban. Su propuesta: mucho cine español, bien de películas en versión original y, por qué no, algún que otro taquillazo. Sus salas son recogidas, el el ambiente acogedor y se respira amor por el cine en todas partes: desde el cariño con el que se escogen las películas en cartel hasta el mimo con el que se programan los eventos, pasando por detalles como esos cuadros con afiches de películas colgados en las paredes de los baños.

Cineteca Madrid

Estos son los 10 mejores cines del mundo, según Time Out

TCL Chinese Theatre (Los Ángeles). The Stella Cinema Rathmines (Dublín). Film Forum (Nueva York). BFI Southbank (Londres). New Beverly Cinema (Los Ángeles). Koninklijk Theater Tuschinski (Ámsterdam). Cine Doré (Madrid). Prince Charles Cinema (Londres). Music Box Theatre (Chicago). Cineteca Nacional de México (Ciudad de México).

*Podéis consultar el listado completo de salas de cine aquí.

Los mejores estrenos de cine este mes

La cartelera de Madrid ofrece, semana tras semana, los mejores estrenos. Entre los lanzamientos más destacados del mes de marzo, podéis disfrutar de largometrajes como 'La novia' (6 de marzo); 'Hoppers' (6 de marzo); 'El mago del Kremlin' (6 de marzo); 'El último vikingo' (6 de marzo); 'Águilas de El Cairo' (13 de marzo); 'La hija pequeña' (13 de marzo) o 'Amarga Navidad' (20 de marzo).

