Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Los cines de verano de Madrid nunca faltan a su cita con las noches de buen tiempo. Ubicados en azoteas, en patios escondidos o a modo de autocine, se convierten en una especie de oasis en el que olvidarse por un rato de los grados que marca el asfalto de la capital.

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Películas, cenas e incluso bodas exprés: este cine de verano en Madrid ya tiene fecha

Autocine Madrid da comienzo a su temporada de cine al aire libre el próximo 20 de julio, una propuesta que se mantendrá activa hasta el próximo 28 de agosto, ofreciendo una cartelera que reúne películas para todos los públicos, música en directo y un ambiente pensado para disfrutar antes, durante y después de cada proyección.

Este espacio cuenta con cerca de 500 plazas por sesión, repartidas entre una zona de acceso libre y una 'Experiencia Premium', con mesas, pufs y servicio a mesa. Además, y en esta ocasión, el acceso al recinto es exclusivamente peatonal, por lo que las proyecciones se disfrutan desde las zonas habilitadas y no desde el coche.

Este año, la cartelera cuenta con largometrajes como 'Grease', 'Interstellar', 'Pulp Fiction', 'High School Musical' u 'Ocho apellidos vascos', entre otros. Más allá de la película, cada jornada contará con una ambientación propia. Podéis llegar antes de la proyección para cenar, tomar algo, escuchar música en directo o participar en los karaokes, photocalls, concursos, animación, pintacaras e incluso bodas exprés con Elvis al estilo Las Vegas.

Nat Enemede Photography Autocine Madrid

Cómo conseguir entradas para este cine de verano

El acceso a este cine de verano, que se celebrará entre los días 20 de julio y 28 de agosto, es gratuito, con posibilidad de reservar entradas previamente.

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

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