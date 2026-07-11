El programa propone un recorrido por la ambigüedad existencial que estas han representado a lo largo de la historia en la gran pantalla

En verano, son muchos los espacios culturales que presentan sus propias programaciones culturales y estivales, espacios donde pasar un buen rato, descansar y aprender. Más allá de su espectacular refugio climático o distintas exposiciones, el Museo Reina Sofía se prepara para afrontar la temporada más calurosa del año con la vuelta de su cine de verano.

Así es el cine de verano del Museo Reina Sofía

El cine de verano del Museo Reina Sofía se celebrará todos los viernes y sábados de julio y agosto en el Jardín del Edificio Sabatini. Este oasis verde, recientemente restaurado y habitado por esculturas de Dan Graham, Cristina Iglesias, Alejandra Riera y Alexander Calder, incorpora durante las noches estivales una gran pantalla que se integra en el espacio como una obra contemporánea más.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Cine de verano en el Museo Reina Sofía

Bajo el título 'La piscina: nadar o hundirse', el ciclo propone un recorrido por la ambigüedad existencial que ha representado la piscina a lo largo de la historia del cine. En la programación se incluyen títulos como 'El nadador', de Frank Perry y Sydney Pollack; 'Somewhere', de Sofia Coppola; 'La ciénaga', de Lucrecia Martel o 'El guateque', de Blake Edwards.

Cómo conseguir entradas para el cine de verano del Reina Sofía

La entrada a las sesiones es gratuita hasta completar aforo, y las entradas generales se pueden retirar en taquillas u online (máximo dos por persona), a partir del lunes anterior a la proyección.

Jack Hazan A Bigger Splash, 1973

Los mejores cines de verano de Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida; CinePlaza Matadero; Veranos en el Parque (Parque de Santander) o Cibeles de Cine, en CentroCentro.

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