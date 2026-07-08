Ideal para pasar un refrescante rato ante las altas temperaturas del verano, cuenta con espacios de descanso y un punto de agua

Los termómetros de Madrid cada vez marcan temperaturas más altas. Con opciones para refrescarse como darse un buen chapuzón en alguna de las piscinas de la capital (que van desde municipales hasta de agua salada), disfrutar de una película al aire libre o visitar una exposición, este verano, qué mejor que pasar un agradable rato en ambiente único.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía Refugio climático

Este museo de Madrid se convierte en un refugio climático

Un año más, el Museo Reina Sofía invita a refugiarse de las altas temperaturas, ofreciendo la posibilidad de descansar en el Jardín y una zona del Claustro del Edificio Sabatini. La emblemática pinacoteca se convierte así en un refugio climático gratuito, donde refrescarse y descansar los cuerpos en este clima extremo.

Este año, se amplía el espacio físico para dar cobijo a todas las personas que necesiten un lugar para resguardarse del calor en una zona del claustro Sabatini, con espacios de descanso y un punto de agua. El Museo se suma así a las distintas iniciativas de espacios culturales que pretenden acoger, dar cobijo y ser lugar de descanso en la ciudad de Madrid durante los meses estivales.

Archivo fotográfico del Museo Reina Sofía Claustro de la Planta 2 del Edificio Sabatini. Museo Reina Sofía

Adicionalmente, entre el 23 de julio y el 3 de septiembre, todas las personas de cualquier edad pueden participar, con acceso libre hasta completar aforo, en los talleres que, acompañados por Museo Tentacular y la Asamblea de Museo Situado, se celebran en el marco del Refugio Climático.

Cuándo abre el refugio climático del Museo Reina Sofía

Este espacio para el descanso abre sus puertas gratis los lunes, miércoles, jueves, viernes y sábado, de 10.00 a 21.00 h, y domingos de 10.00 a 14.30 h.

Otros refugios climáticos para combatir el calor en Madrid

Madrid cuenta con una variedad de refugios climáticos donde protegerse del calor veraniego. Entre las propuestas más destacadas, se encuentran los refugios climáticos de Matadero Madrid, Infinito Delicias, el Círculo de Bellas Artes o CentroCentro.

NO TE LO PIERDAS: Este museo de Madrid incorpora una nueva zona de descanso inspirada en las cocinas mediterráneas: sofás, sillas y un gran armario de casi 30 metros