Diseñada por Jorge Penadés, introduce por primera vez una dimensión doméstica a la pinacoteca de la capital

Madrid es una ciudad repleta de arte. Exposiciones temporales y permanentes, obras de arte urbano y edificios históricos, la capital es un lugar ideal para los amantes de la creatividad, que puede ir desde obras como 'Las Meninas', de Velázquez, hasta gigantescos murales y creativos proyectos inmersivos.

Germán Saiz Alhacena

El Museo Reina Sofía estrena una nueva sala

Lugar donde se conversa, se aprende, se trabaja y se descansa, toda casa tiene una cocina. Con 'Alhacena', el Museo Reina Sofía incorpora ese espíritu al recorrido de la 'Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente'. Diseñada por Jorge Penadés, la nueva sala de acogida introduce por primera vez una dimensión doméstica dentro del museo y ofrece un lugar para hacer una pausa, compartir una conversación o simplemente estar.

La propuesta toma como referencia la cocina mediterránea como espacio de convivencia, intercambio y vida cotidiana. A partir de esta idea, Jorge Penadés desarrolla una infraestructura formada por armarios, estantes y asientos capaz de adaptarse a públicos, edades y usos diversos. Ubicada en la Planta 4 del Edificio Sabatini, el objetivo es crear un nuevo espacio que acompañe la experiencia de visita y ofrezca una pausa dentro del recorrido expositivo, una zona donde conviven el aprendizaje, el encuentro, la lectura, las actividades educativas y el descanso.

Germán Saiz Alhacena

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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