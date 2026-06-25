Desde su inauguración, se ha consolidado como uno de los grandes referentes museísticos a nivel nacional

La Galería de las Colecciones Reales está de aniversario. Espacio cultural que atesora un amplio catálogo del Patrimonio Nacional, repartido en varias plantas, con piezas de incalculable valor como tapices, restos arquitectónicos o mobiliario, entre otros, la pinacoteca madrileña celebra su tercer año de vida con una programación cultural especial, al igual que varias jornadas de puertas abiertas.

Patrimonio Nacional Galería de las Colecciones Reales

La Galería de las Colecciones Reales abre sus puertas gratis

La pinacoteca madrileña, ubicada frente al Palacio Real, celebra este aniversario con dos jornadas de acceso gratuito, que os permitirán visitar sin coste alguno la colección permanente, al igual que las exposiciones temporales, los días 29 de junio y 25 de julio. La primera fecha coincide con el tercer aniversario de la apertura al público de la Galería y la segunda conmemora la inauguración oficial del museo.

El programa del tercer aniversario también incorpora actividades especiales, como una edición especial de 'Confluencias', un ciclo de encuentros informales en torno a piezas destacadas del museo que contará con la participación de conservadores y técnicos de Patrimonio Nacional y de distintos museos estatales, como el Museo Nacional de Artes Decorativas, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo Nacional del Prado, el Museo de América, el Museo del Traje y el Museo Nacional de Antropología.

Asimismo, la Galería ofrecerá visitas guiadas a sus almacenes de bienes culturales, conducidas por el personal técnico del Departamento de Registro, lo que os permitirá conocer de primera mano los sistemas de almacenamiento y conservación de las colecciones, así como uno de los espacios más singulares del edificio desde el punto de vista arquitectónico.

Patrimonio Nacional Galería de las Colecciones Reales

Desde su apertura, la Galería de las Colecciones Reales se ha consolidado como uno de los grandes referentes museísticos del país. En sus tres años de actividad ha acumulado más de dos millones de visitas y desarrollado un programa cultural, educativo y artístico de gran amplitud, con más de 15 exposiciones temporales, seis obras invitadas, 12 espectáculos de danza o 17 conciertos. En 2025, recibió un total de 741.589 visitantes.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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