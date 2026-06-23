La muestra se compone de unas 200 obras, entre las que figuran trabajos en proceso de creación

Repleta de exposiciones, galerías y obras de arte al aire libre, Madrid es una ciudad perfecta para los más creativos. Llena de historia allá donde vayas, ya sean museos con cientos de años o espacios que buscan revolucionar, la capital cuenta con un amplio mapa donde disfrutar del mejor arte, que va desde 'Las Meninas' de Velázquez hasta lo último de Suso33.

Museo Reina Sofía Vista de sala de la exposición Fernando Sánchez Castillo. La Perla Peregrina, Palacio de Velázquez, Museo Reina Sofía

Este palacio del Retiro reabre convertido en un museo

Una de las sedes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Palacio de Velázquez, ubicado en El Retiro, reabre ahora sus puertas tras las obras de rehabilitación llevadas a cabo para mejorar la accesibilidad, la sostenibilidad y las condiciones de conservación del edificio, con la exposición 'La Perla Peregrina', del artista madrileño Fernando Sánchez Castillo.

La muestra toma su título de la célebre joya cuya historia condensa una estrecha relación entre singularidad, valor y autoridad. Hallada en Panamá en el siglo XVI, la Perla Peregrina, de gran tamaño y forma irregular, llega a la corte de Felipe II y, desde entonces, permanece ligada a los círculos del poder, casi como un símbolo de la autoridad dinástica.

Museo Reina Sofía Vista de sala de la exposición Fernando Sánchez Castillo. La Perla Peregrina, Palacio de Velázquez, Museo Reina Sofía

Tras casi tres siglos custodiada en la corte de Madrid, José Bonaparte la saca de España, iniciando un periplo tan convulso como la propia historia contemporánea. Pasa de mano en mano y se pierde su rastro hasta que, en 1969, Richard Burton adquiere en una subasta una perla considerada la Peregrina para regalársela a Elizabeth Taylor. Después de una nueva subasta en 2011, vuelve a desaparecer.

La nueva muestra, encargada de darle una vez más vida al impresionante palacio del parque de El Retiro, reúne un conjunto de obras significativas del artista, como acuarelas, esculturas, instalaciones, vídeos, objetos o piezas prestadas, con las que busca ahondar en el tema que viene definiendo su práctica artística: la cultura como medio de reflexión crítica e intervención en las narrativas del poder y la memoria social y cultural.

Esta exposición se plantea como un recorrido que pivota en torno al taller. El itinerario reflexiona también sobre la protesta y la capacidad del arte para convertir los gestos de resistencia en nuevas formas de representación, donde historia, política y cultura aparecen entrelazadas.

Cuándo se podrá visitar 'La Perla Peregrina' en el Palacio de Velázquez

'La Perla Peregrina' permanecerá abierta al público en el Palacio de Velázquez (Parque de El Retiro) desde el 24 de junio de 2026 hasta el 8 de marzo de 2027.

Las mejores exposiciones que puedes ver en Madrid

Colecciones de arte, muestras y exposiciones temporales se suceden en los principales museos, galerías y centros culturales de Madrid. Actualmente, y entre las más destacadas, se encuentran 'Antonio Ballester Moreno. El cielo y la tierra' (Museo Centro de Arte Dos de Mayo); 'HELNWEIN. Mundos invertidos' (Espacio Solo) o 'Eduardo Chillida. Soñar el espacio' (Centro de Cultura Contemporánea Condeduque).

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