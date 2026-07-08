Cinco refugios climáticos gratis en Madrid para protegerse de la ola de calor

Con guarderías de plantas, rincones de lectura y juegos para todas las edades, algunos espacios culturales de la capital se convierten en el lugar ideal para pasar el verano

Con la llegada del verano y las altas temperaturas, planes como darse un refrescante chapuzón o tomar algo con amigos en una terraza están a la orden del día. En plena ola de calor, la capital es conocida por su ambiente seco por lo que, a lo largo de estas fechas, son muchos los madrileños que deciden, directamente, salir de la ciudad durante un tiempo, y visitar lugares de costa o montaña. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se quedan en Madrid? Además de los ventiladores, las piscinas o los aires acondicionados, ¿cuáles son las mejores opciones para refrescarse en la capital? Existe una respuesta cada vez más popular: los refugios climáticos.

Círculo de Bellas Artes Refugio Climático

Guardería de plantas, juegos y lectura en el Círculo de Bellas Artes

Con el objetivo de combatir el efecto 'isla de calor', el Círculo de Bellas Artes pone un año más en marcha el Refugio Climático, un proyecto que en 2024 transformó el Salón de Baile, espacio de 800 metros cuadrados, en una plaza abierta para que los ciudadanos se pudieran refugiar de las altas temperaturas, acompañados de actividades paralelas.

La edición de 2026 sitúa el juego en el centro de su propuesta, como una práctica capaz de generar imaginarios sostenibles, fortalecer vínculos comunitarios y abrir espacios para la creatividad y la participación. Igualmente, el Refugio cuenta con una variedad de zonas, entre las que se incluyen un espacio de trabajo con mesas, conexión WiFi y enchufes; mesas con una selección de juegos para todas las edades; un rincón de lectura, con literatura infantil y publicaciones especializadas; una guardería de plantas, por si te vas de viaje y una fuente de agua.

Ayuntamiento de Madrid Un cuarto de estar para la ciudad

'Un cuarto de estar para la ciudad' en Matadero Madrid

La Nave Una de Matadero Madrid acogerá varias propuestas basadas en la conversación, la escucha, la performance o la música, de la mano de artistas y creadores. Abierto de martes a domingo, en horario extendido de 12.00 a 21.00 h, 'Un cuarto de estar para la ciudad' puede usarse libremente como espacio para protegerse del calor del verano compartiendo el descanso, la charla, el trabajo, la lectura o la contemplación en el espacio público.

La programación incluye actividades como conciertos, paisajes sonoros, presentaciones, conversaciones abiertas, 'performances' y otras formas de encuentro. Así, esta segunda edición de 'Un cuarto de estar para la ciudad' busca poner el acento en la perspectiva de comunidad y en la noción de habitar el espacio.

CentroCentro Refugio Climático

Naturaleza y un espectáculo de flamenco en CentroCentro

El Espacio Cultural Vegetal de CentroCentro abrirá sus puertas del 3 de julio al 30 de agosto como un lugar donde refugiarse del calor, detenerse, relajarse y reconectar con uno mismo y con la naturaleza. Entre publicaciones, sombras y vegetación, el centro de arte contemporáneo municipal ofrecerá un lugar para la lectura y la observación, donde, además, el público podrá disfrutar de diferentes propuestas culturales: un taller de dibujo botánico, guiado por Marta Chirino; y un espectáculo de flamenco en su modalidad más performática, a cargo de la bailaora y coreógrafa Ofelia Márquez (7 de agosto, 12.30 h). El Espacio Cultural Vegetal de CentroCentro podrá disfrutarse de martes a domingo, de 10.00 a 20.00 h. Las salas se desalojarán 15 minutos antes del cierre del centro.

Lola Hernando Robles Refugio climático

Con acceso gratuito al Jardín y al Claustro del Museo Reina Sofía

Por segundo año consecutivo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía abre su refugio climático, ampliando el acceso gratuito al jardín y al Claustro del edificio Sabatini. Este espacio de hospitalidad y descanso cuenta con un área con sofás y sillones a disposición del público, abierto para todas las personas que necesiten resguardarse de las altas temperaturas.

Además, a lo largo de esta calurosa temporada, podréis disfrutar de una variedad de actividades paralelas, como el cine de verano, que se celebrará todos los viernes y sábados de julio y agosto en el Jardín del Edificio Sabatini; talleres infantiles o distintas exposiciones. La sede principal del Museo abre sus puertas de lunes a sábado, de 10.00 a 21.00 h, y los domingos, de 10.00 a 14.30 h.

Infinito Delicias Refugio climático

Un jardín interior para descansar en Infinito Delicias

El Auditorio de Infinito se transformará en un jardín interior concebido para descansar, leer, trabajar, conversar o dejar pasar el tiempo. El espacio cuenta con zonas de sombra, un pequeño siestario, mesas para compartir, juegos de mesa a disposición y una presencia constante de vegetación que contribuirá a crear un ambiente más fresco y agradable.

El refugio climático es un lugar donde la naturaleza y los cuidados formen parte de la programación cotidiana. Entre las principales iniciativas se encuentra la Guardería de Plantas, pensada para quienes se ausenten de Madrid durante el verano y necesiten un lugar donde dejar temporalmente sus plantas. La propuesta se completa con un consultorio botánico abierto y una pequeña biblioteca especializada, concebidos como espacios para compartir conocimientos, resolver dudas y seguir aprendiendo sobre el cuidado de las plantas y el entorno. Además, la guardería impulsará un pequeño sistema de producción de esquejes con el objetivo de que, al finalizar el verano, existan más plantas de las que llegaron al comienzo.

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