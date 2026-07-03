La programación de 'Refúgiate en la Cultura' cuenta con más de 40 propuestas de música, cante y baile de este género artístico

Con la llegada de una segunda ola de calor a la capital, se puede apreciar cómo los termómetros de Madrid no dejan de subir. Por ello, son muchos los que apuestan por los planes de interior, como visitar un museo, disfrutar de una obra de teatro o, cuando bajan las temperaturas, disfrutar de una película en un cine de verano. Un año más, y entre las horas más calurosas del día, de 15.00 a 18.30 h, podréis 'protegeros' en la amplia oferta cultural de la capital, con la celebración de una nueva edición de 'Refúgiate en la Cultura'.

Museo Thyssen-Bornemisza Refúgiate en la Cultura

El flamenco, protagonista de la nueva edición de 'Refúgiate en la Cultura'

El flamenco ocupa un lugar destacado dentro de 'Refúgiate en la Cultura' que, durante los meses de julio y agosto, llevará 44 propuestas de música, cante y baile de este género artístico al Museo Nacional del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, la Galería de las Colecciones Reales, el Museo Arqueológico Nacional, el Museo de Historia de Madrid y CentroCentro.

La programación arrancará el próximo lunes 6 de julio, con el bailaor Eduardo Guerrero, que ofrecerá dos actuaciones en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y en la Galería de las Colecciones Reales. El 8 de julio, la bailaora La Moneta llevará su arte al Museo Nacional del Prado y al Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, mientras que el 10 de julio la cantaora Marta Serrano actuará en el Museo de Historia de Madrid y en el Museo Arqueológico Nacional.

La agenda se completa con la participación de artistas como Raquel Valencia, Daniel Casares, Pilar Díaz, Noelia Ruiz, Paco Hidalgo, Ofelia Márquez, Cynthia Cano, Patricia Donn, Ricardo Fernández del Moral y Lisl Sfair, entre otros.

Ayuntamiento de Madrid Refúgiate en la Cultura

Cómo conseguir entradas para las actuaciones

Las actuaciones se desarrollarán principalmente entre las 15.00 y las 18.30 h. En el caso del Museo del Prado, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y la Galería de las Colecciones Reales, los espectáculos estarán dirigidos a los visitantes que hayan accedido con su entrada. En el resto de los espacios, el acceso será libre y gratuito hasta completar aforo.

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