Los termómetros no paran de subir en Madrid. Tras el paso de una primera ola de calor, donde se llegó a activar el nivel 2 de Riesgo por altas temperaturas, parece que la capital se tendrá que enfrentar a una segunda ola de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso amarillo durante las horas centrales debido a altas temperaturas, con máximas que superarán los 36 grados en el centro y sur de la Comunidad de Madrid y los 34 en zonas bajas de la Sierra.

Además, en localidades como Alcalá de Henares o Aranjuez, se podría incluso llegar a los 39 grados, mientras que en la capital rozarán los 37 ºC. Se espera un ligero descenso de las temperaturas en las máximas este jueves, solo con aviso amarillo en las zonas del sur mientras que, este viernes, se podrían llegar a alcanzar los 40 grados.

Este episodio de calor intenso afectará a gran parte de la Península, al igual que las Islas Baleares. La previsión, elaborada por AEMET, señala que esto se debería a un bloqueo atmosférico, unido a la presencia de una dana al oeste de la Península, favoreciendo así la entrada y expansión hacia el norte de una masa de aire muy cálido y seco. A ello se sumará la fuerte insolación propia de estas fechas, lo que dará lugar a temperaturas muy elevadas y persistentes durante varios días. Si estás en Madrid, te traemos algunos de los mejores planes para enfrentarte al calor.

Ayuntamiento de Madrid Piscina del Centro Deportivo Municipal de La Elipa

Darse un baño en algunas de las mejores piscinas de Madrid

Cuando el calor se pone a hacer de las suyas, un buen chapuzón siempre es un plan ganador para combatir las altas temperaturas. Por eso, la región cuenta con una gran variedad de opciones para darse un baño, entre las que destacan un gran listado de piscinas municipales, propuestas más creativas como grandes piscinas de agua salada y naturales u otros chorros para enfrentarse el calor.

Aquopolis Villanueva de la Cañada Aquopolis Villanueva de la Cañada

Disfrutar de un espectacular parque acuático

Puede que no haya actividad más entretenida que visitar un parque acuático, donde tomar el sol, subirse a distintas atracciones y darse un buen baño, así que, tomad nota, pues os traemos algunas de las mejores opciones para pasar un gran día en familia. Entre las propuestas más destacadas, se encuentran Warner Beach, Aquopolis Villanueva de la Cañada o el Parque de Atracciones. Y, si no estás muy lejos de la capital, una solución efímera también puede ser Aguapark Toledo, situado a una hora de la capital.

Ragazzi Ragazzi

Degustar un delicioso helado

Capricho de muchos a lo largo del año, en verano, puede que no haya mejor postre que un buen helado. Entre las mejores heladerías de Madrid, contáis con opciones como La Tramontana, Lolli Gelato, Ragazzi, Colosso, Napoli, Bibì e Bibò, Cora, Gelato Lab, Bico de Xeado, Zúccaru o Maison Glacée.

NO TE LO PIERDAS: Un impresionante espectáculo gratuito de agua, luz y sonido llenará este singular parque de Madrid: se podrá ver desde las gradas de un teatro griego