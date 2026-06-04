Entre las principales novedades de la programación se encuentra 'Eurovisión', un show inspirado en el icónico certamen musical

Repleto de emblemáticos monumentos para poder 'viajar' por el viejo continente sin salir de la capital, tales como la Torre Eiffel o la Fontana di Trevi, una de las atracciones del histórico Parque Europa, ubicado en Torrejón de Ardoz, regresa un año más con espectáculos gratuitos de luz, agua y sonido para toda la familia.

Jose D.Sacristan

Vuelven los espectáculos nocturnos y gratuitos a este parque de Madrid

A partir del 5 de junio, y hasta el próximo 27 de septiembre, las noches del Parque Europa se llenarán de magia con diferentes propuestas audiovisuales que transportarán al público a través de la música y las emociones. Los viernes será el turno de 'Happines', mientras que los sábados tomará el relevo la nueva propuesta 'Eurovisión' y los domingos pondrá el broche final el espectáculo 'Locos x los 80', completando así un fin de semana lleno de música y entretenimiento.

Las distintas funciones de agua y luz arrancarán a las 22.30 h, y podrán disfrutarse desde el Teatro Griego del Parque Europa, un espacio con capacidad para alrededor de 700 espectadores. La fuente cibernética se ha convertido durante los últimos años en uno de los mejores atractivos de este parque continental.

Parque Europa @josedsacristan

Así es el Parque Europa

Un total de 18 réplicas de emblemáticos monumentos de toda Europa forman parte de este parque de Torrejón de Ardoz, al igual que atracciones, amplias zonas verdes o merenderos. La entrada al parque es gratuita, aunque los pases para las atracciones tienen distintos costes, y los podéis conseguir en taquilla. En verano, abre de domingo a jueves y festivos, entre las 09.00 y las 00.00 h; y los viernes, sábados y vísperas de festivos de 09.00 a 01.00 h.

Podéis llegar en vehículo propio o transporte público, gracias a las líneas de Cercanías C2, C7 y C8, hasta la parada de Torrejón de Ardoz y, una vez allí, los autobuses urbanos L1 o L2. Desde Madrid capital, podéis llegar gracias a la línea de autobús interurbano 224-A, que sale desde Avenida de América para en las inmediaciones del recinto.

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