Con la llegada del calor y el buen tiempo, y a apenas unas semanas para el regreso de la época veraniega, son muchos los que ya tienen puesta la mira en las vacaciones, ya sea para organizar un viaje en familia o con amigos, disfrutar de la playa o, simplemente, descansar y pasar un buen rato en algunos de los mejores lugares de Madrid.

Esta curiosa 'playa' madrileña ya tiene fecha de apertura

La Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas, es conocida como 'la playa de Parla', por sus especiales características. Con más de 3.000 metros de agua salada, la entrada progresiva imita al mar y la arena de la playa, en una instalación compuesta de tres vasos, desde uno infantil hasta otro al que se accede a través de un tobogán gigante.

Piscina de Agua Salada-Balneario. Ayuntamiento de Parla

El próximo sábado 13 de junio, abren sus puertas todas las piscinas de verano de Parla, tanto esta cómo las del complejo polideportivo municipal Francisco Javier Castillejo. Este año, la temporada se prolongará hasta el 30 de agosto.

En cuanto a precios, se mantienen las tarifas rebajadas de 2025, con opciones para bonos y distintos precios, según criterios como la edad o grupos con necesidades especiales. También se contempla una entrada específica para uso de las piscinas en horario de tarde, y se eliminan los criterios de empadronamiento para el acceso a las mismas. El horario de apertura de estas instalaciones, festivos incluidos, es de lunes a domingo, de 10.00 a 21.00 h.

Las piscinas municipales de Madrid ya han abierto

Madrid ha puesto ya en marcha la temporada de piscinas municipales, coincidiendo con la celebración de las fiestas de San Isidro. Se mantiene el sistema de aforos dinámicos (con el objetivo de incrementar las plazas) y los mismos precios que en años anteriores. En total, la capital cuenta con 25 piscinas municipales, disponibles hasta el próximo 7 de septiembre.

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