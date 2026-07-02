Con atracciones como toboganes y montañas rusas, puede que no haya mejor plan para enfrentarse a las altas temperaturas en familia

Con la llegada de una nueva ola de calor y las altas temperaturas a Madrid, llega el momento de buscar los planes más refrescantes en la capital. Con opciones como darse un baño en una piscina natural o municipal, descansar en un refugio climático o ver una película en un cine al aire libre, en verano, puede que no haya actividad más entretenida que visitar un parque acuático, donde tomar el sol, subirse a distintas atracciones y darse un buen baño, así que, tomad nota, pues os traemos algunas de las mejores opciones para pasar un gran día en familia.

Parque Warner Beach Parque Warner Beach

Parque Warner Beach

La temporada veraniega ya ha arrancado en uno de los parques más populares de la capital. Con más de diez atracciones y cuatro restaurantes donde reponer energías tras un día bajo el sol, esta 'playa' ubicada junto al Parque Warner, con más de 30.000 metros cuadrados de diversión, está repleta de algunos de los personajes más emblemáticos de la casa, como pueden ser los superhéroes de DC. Entre las atracciones más destacadas se encuentran 'Superman: El Vuelo', 'Black Manta', 'Wonder Woman: Salto al Paraíso' o 'Aquaman'. El parque abre sus puertas de 12.00 a 20.00 h y, las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste que parte desde los 24,90 €.

Aquopolis Villanueva de la Cañada Aquopolis Villanueva de la Cañada

Aquopolis Villanueva de la Cañada

Este refrescante parque ha reabierto ya sus puertas, con más de 15 atracciones de agua, entre las que destaca su nueva incorporación, Kilauea, una montaña rusa capaz de alcanzar los 35 km/h y los siete metros de altura. Además, también dispone de una playa de arena fina y una amplia área de descanso. Considerado como el parque acuático más grande de Europa, entre los espacios más destacados se encuentran 'Kangaroa', una atracción cargada de fuertes emociones; el estanque dorado, para tomar un buen descanso; 'Zigzag', donde podréis deslizaros de lado a lado o 'Waikiki Jungle', donde surcar todo tipo de olas. Las entradas generales para el popular parque acuático ya están disponibles para reserva, con un coste que parte desde los 19,90 euros.

Parque de Atracciones de Madrid Parque de Atracciones de Madrid

Parque de Atracciones

El conocido parque madrileño cuenta con un amplio catálogo de atracciones donde pasar una refrescante jornada. Destacan 'Los Fiordos', repleta de velocidad, adrenalina y agua; 'Los Rápidos', donde podréis deslizaros de lado a lado; el 'Aserradero', donde sofocar el calor rápidamente o 'Splash Bash', una atracción para los más pequeños, que deberán controlar cañones de agua y derribar distintos objetivos. Las entradas generales del Parque de Atracciones, ya disponibles, tienen un coste que parte desde los 30,90 euros. En verano, este espacio abre sus puertas de 12.00 a 22.00 h.

Aguapark Toledo Aguapark Toledo

Y a una sorpresa efímera de Madrid: Aguapark Toledo

Ubicado en el Polideportivo Municipal de El Casar de Escalona, como principal novedad, Aguapark Toledo incorpora bungalows, donde podréis pernoctar. El parque acuático cuenta con una gran variedad de toboganes, piscinas para toda la familia, castillos hinchables, espectáculos de animación, una terraza 'chill out' para descansar e incluso una zona de restauración.

Las entradas generales para Aguapark Toledo ya están disponibles, con un coste de 18,90 € (de lunes a viernes), y 21,90 € (sábados y domingos). Las entradas reducidas tienen un precio que ronda entre los 14,90 y 18,90 €. En cuanto a horarios, el parque abre sus puertas de lunes a domingo, de 12.00 a 20.00 h (el cierre de atracciones se llevará a cabo a las 19.00 h).

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