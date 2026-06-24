Con la impactante ola de calor y la llegada del verano a Madrid, toca pensar en los mejores y más refrescantes planes. Ya sea darse un baño en una piscina municipal (o una espectacular piscina natural), o protegerse del sol en los refugios climáticos, una de las actividades más entretenidas es pasar una jornada en un parque acuático. Con populares opciones como Aquópolis Villanueva de la Cañada o Aguapark Toledo, uno de los parques de agua más reconocidos de Madrid ha abierto sus puertas: Warner Beach.

Warner Beach Wonder Woman: El Lazo Mágico

Abre este popular parque acuático de Madrid

Conocidos superhéroes y villanos de DC dan nombre a algunas de las atracciones del parque, entre las que se encuentran 'Wonder Woman: El lazo mágico', 'Aquaman', 'Harley Quinn: La Huida', 'Batman: La sombra del murciélago' o 'Superman: El Vuelo', pensadas para distintos públicos, y con una variedad de intensidades.

Con más de 10 atracciones y cuatro restaurantes donde reponer energías, esta 'playa' ubicada junto al parque Warner cuenta con 30.000 metros cuadrados donde pasar un divertido día bajo el sol (con protección solar siempre, eso sí). El parque abre sus puertas de 12.00 a 20.00 h y, las entradas generales, ya disponibles, tienen un coste que parte desde los 24,90 €.

Warner Beach Black Manta

Abre este parque acuático hinchable a menos de 1 hora de Madrid

Aguapark Toledo, considerado como el parque acuático más grande de España, ya tiene fecha de reapertura. Ubicado en el Polideportivo Municipal de El Casar de Escalona, como principal novedad, el parque incorpora unos bungalows, donde podréis pernoctar. El parque acuático cuenta con una gran variedad de toboganes, piscinas para toda la familia, castillos hinchables, espectáculos de animación, una terraza 'chill out' para descansar e incluso una zona de restauración. Aguapark Toledo reabre sus puertas el próximo viernes 26 de junio.

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