Un espacio de 800 metros cuadrados se convierte en una plaza abierta para protegerse de las altas temperaturas

Ya queda menos para la esperada llegada del verano, calurosa época donde planes como un darse un refrescante chapuzón o ir a una terraza con los amigos están a la orden del día. Madrid es conocida por su ambiente seco y sus altas temperaturas por los que muchos, directamente, toman la decisión de salir de la ciudad durante un tiempo, buscando un clima más agradable o una zona con costa donde poderse dar un baño. Pero, ¿qué pasa con aquellos que se quedan en Madrid?

Refugio Climático. Círculo de Bellas Artes

Abre un refugio climático en uno de los espacios culturales más emblemáticos de Madrid

Un refugio climático es un espacio accesible que protege frente a las altas temperaturas del verano. Está destinado especialmente a las personas más vulnerables al calor, pero está abierto a toda la ciudadanía. Con el objetivo de combatir el efecto 'isla de calor', el Círculo de Bellas Artes pone un año más en marcha el Refugio Climático, un proyecto que en 2024 transformó el Salón de Baile, espacio de 800 metros cuadrados, en una plaza abierta para que los ciudadanos se pudieran refugiar de las altas temperaturas, acompañados de actividades paralelas.

Este año, el Refugio se convierte además en un gran territorio para la exploración y el juego compartido gracias a una instalación concebida por Recetas Urbanas, el colectivo liderado por el arquitecto Santiago Cirugeda. Referente internacional en arquitectura social y participación ciudadana, Recetas Urbanas transforma el espacio en un lugar para la experimentación, el encuentro y la imaginación colectiva.

Refugio climático en Círculo de Bellas Artes.

La edición de 2026 sitúa el juego en el centro de su propuesta, como una práctica capaz de generar imaginarios sostenibles, fortalecer vínculos comunitarios y abrir espacios para la creatividad y la participación. A lo largo del verano, el Refugio acoge experiencias intergeneracionales, actividades de creación compartida y propuestas como el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas, que utiliza las herramientas del juego para explorar escenarios futuros y reflexionar colectivamente sobre los retos de nuestras ciudades y comunidades.

Igualmente, el Refugio cuenta con una variedad de zonas, entre las que se incluyen un espacio de trabajo con mesas, conexión WiFi y enchufes; mesas con una selección de juegos para todas las edades; un rincón de lectura, con literatura infantil y publicaciones especializadas; una guardería de plantas, por si te vas de viaje y una fuente de agua.

Cuándo abre el Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes

El Refugio Climático del Círculo de Bellas Artes, ubicado en el Salón de Baile, abre sus puertas hasta el 6 de septiembre, de 11.00 a 21.00 h. La entrada al espacio es libre y gratuita.

Círculo de Bellas Artes

NO TE LO PIERDAS: El refugio climático más divertido de Madrid está a 5 minutos del Reina Sofía: juegos de mesa gratis y aire acondicionado para huir del calor