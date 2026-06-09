Cada vez queda menos para la llegada del verano a Madrid, y qué mejor que pasar estas calurosas jornadas que con todo tipo de planes, que van desde darse un buen chapuzón en la piscina hasta disfrutar de una buena película en los cines de verano. Ahora, y conocido por organizar todo tipo de actividades, exposiciones y eventos, La Casa Encendida pone en marcha un año más su programación cultural veraniega.

La Casa Encendida

Los juegos de mesa protagonizan la programación veraniega en La Casa Encendida

Juegatorio ofrece un espacio gratuito y abierto a todos los públicos dedicado a los juegos de mesa, abierto los fines de semana de junio, y a diario (de martes a domingo) durante el mes de julio y hasta el 2 de agosto. Se trata de un punto de encuentro para disfrutar desde partidas de ajedrez o Terraforming Mars hasta mus, parchís o Catán.

Cualquier persona puede acudir con su propio juego o utilizar los disponibles, y compartir un rato al fresco del aire acondicionado con amigos, familia o conociendo gente nueva. Además, este verano el Juegatorio se expande con actividades paralelas como iniciación al ajedrez, diseño de juegos de mesa o un taller creativo para imaginar y prototipar juegos de mesa que ayuden a abordar retos y problemáticas reales de la sociedad.

La Casa Encendida

Cuándo abre Juegatorio en La Casa Encendida

La nueva edición de Juegatorio abre sus puertas todos los fines de semana de junio, en La Casa Encendida, los viernes, de 16.00 a 21.00 h; sábados, de 10.00 a 14.00 h y de 16.00 a 21.00 h, y domingos, de 10.00 a 14.00 h. Juegatorio también se podrá visitar a diario (de martes a domingo), durante el mes de julio, hasta el 2 de agosto. El acceso es libre y gratuito, hasta completar aforo.

Vuelve el cine de verano y los conciertos a La Casa Encendida

Los conciertos de 'La Terraza Magnética' reúnen algunas de las voces más singulares de la escena experimental internacional contemporánea, que van desde la artista palestina Bint Mbareh, que mezcla electrónica y memoria sonora del mundo árabe, hasta la iraní Ava Rasti y sus delicados paisajes entre 'ambient' y 'drone'.

En cuanto a cine, las películas de los viernes recorren noches atravesadas por la soledad, el deseo, la memoria y la transformación. Desde los encuentros nocturnos de 'Noche en la Tierra' hasta la atmósfera hipnótica de 'Largo viaje hacia la noche', pasando por la deriva autodestructiva de 'Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno' o la fábula vampírica de 'Una chica vuelve sola a casa de noche'. Completan la cartelera de proyecciones 'Angel's Egg', una obra de culto del anime experimental japonés, y 'The African Desperate', una sátira delirante sobre el mundo del arte contemporáneo.

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