'La Terraza Magnética' regresa con una propuesta que combina voces de la escena experimental internacional contemporánea y proyecciones que tratan temas como la soledad o el deseo

La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid presenta una nueva edición de 'La Terraza Magnética'. Bajo el lema 'Cartografías de la noche', la programación propone cine los viernes y conciertos los sábados al atardecer y al aire libre, en un recorrido por la noche como territorio de tránsito, pérdida y transformación.

©Sara Navarro

Así será la nueva edición de 'La Terraza Magnética'

En esta ocasión, los conciertos reúnen algunas de las voces más singulares de la escena experimental internacional contemporánea, que van desde la artista palestina Bint Mbareh, que mezcla electrónica y memoria sonora del mundo árabe, hasta la iraní Ava Rasti y sus delicados paisajes entre 'ambient' y 'drone'. También participan la violonchelista argentina Violeta García, referente de la improvisación y el 'noise' experimental; el británico RenzNiro, una de las nuevas voces del 'grime'; Amanda Mur, con una propuesta que conecta tradición cántabra y exploración sonora, y Adrasha, artista de origen etíope cuyos sets fusionan sonidos de la diáspora africana con electrónica de club.

En cuanto a cine, las películas de los viernes recorren noches atravesadas por la soledad, el deseo, la memoria y la transformación. Desde los encuentros nocturnos de 'Noche en la Tierra' hasta la atmósfera hipnótica de 'Largo viaje hacia la noche', pasando por la deriva autodestructiva de 'Retrato de una alcohólica. Billete sin retorno' o la fábula vampírica de 'Una chica vuelve sola a casa de noche'. Completan la cartelera de proyecciones 'Angel's Egg', una obra de culto del anime experimental japonés, y 'The African Desperate', una sátira delirante sobre el mundo del arte contemporáneo.

Un año más, la programación de La Terraza Magnética también pasará por la Casa San Cristóbal, que acogerá la proyección de dos dos películas de vampiros pensadas para públicos muy distintos: 'Petit Vampire' y 'Abierto hasta el amanecer'.

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Cuándo se celebrará La Terraza Magnética

La nueva edición de La Terraza Magnética se celebrará en La Casa Encendida y Casa San Cristóbal entre los días 26 de junio y 1 de agosto. Las entradas generales para las distintas actividades, como conciertos y proyecciones cinematográficas, ya están disponibles para reserva previa, con un coste que ronda entre los 4 y 12 euros, aunque algunas actividades son gratuitas.

La Casa Encendida

Luce neomudéjar por fuera, en su edificio, pero bien vanguardista por dentro. Así podríamos presentar a La Casa Encendida. Después, si quisiéramos profundizar, diríamos que es un centro de cultura contemporánea en el que, a través de exposiciones, actividades y eventos, tienen cabida las formas de expresión más audaces.

También contaríamos que es un lugar pensado para formarse tracias a una programación de cursos en los que se tratan cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la cultura o la solidaridad. Y no habríamos explicado todo si no habláramos del espacio que se crea, abierto a la reflexión y el debate sobre cuestiones y problemáticas sociales.

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