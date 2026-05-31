Vivimos en una sociedad de constantes estímulos audiovisuales y continuamente dependiente de la tecnología. Y, a veces, qué mejor que dar un paso atrás y relajarse. Ya sea leer una buena novela, descubrir nuevos hobbies como la pintura o la cerámica o, simplemente, dar un agradable paseo por algunos de los parques más bonitos de la ciudad, ante la situación actual, es necesario dar un respiro y redescubrirse a uno mismo.

Espacio físico que precisamente se dedica a este concepto de la desconexión digital, en el corazón del barrio de Antón Martín, se encuentra La Posdata de Gabinete, fundado por la creadora del pódcast 'Gabinete de Curiosidades', Nuria Pérez.

La Posdata de Gabinete. @soynuriaperez

"¿Cuándo fue la última vez que escribiste una carta de amor? ¿Qué secreto te gustaría intercambiar? ¿Qué le dirías a tu yo futuro? ¿Y qué palabras dedicarías a esa persona que ya no está?". La propuesta de las 'Sesiones de Correspondencia' se centran precisamente en eso, convirtiéndose en el momento perfecto para redactar esa carta pendiente.

En las 'Sesiones de Correspondencia', contáis con opciones como 'Carta a tu yo futuro', custodiada por Nuria Pérez durante un año, y que será enviada en la fecha acordada; 'Intercambio anónimo', donde compartir algo que quieras decir sin nombre; 'Carta de amor', donde acudir junto a tu pareja, familiares o amigos, y acabar firmando con las tintas indelebles que usaban los espías del siglo pasado; 'Carta colectiva', ideal para una ocasión especial; 'Postales desde Madrid', una pausa para escribir y hacer saber a alguien que lo has recordado durante el viaje; 'Carta a alguien que ya no está', dirigida a una persona ausente, donde poner por escrito lo que no se dijo; 'Carta intergeneracional', para escribir cartas cruzadas con personas de otra generación, como padres o abuelos; 'La carta que quedó pendiente', aquella que en su día no llegaste a escribir o la respuesta a una carta que no recibiste, o la 'Carta de intención', donde poner por escrito lo que deseas para tu vida en este momento.

Todas estas creativas sesiones incluyen una visita guiada a las curiosidades del espacio; una carta de tés e infusiones; una amplia selección de papeles, sobres, lacres, sellos a tinta y en seco, pegatinas y troqueles; la posibilidad de elegir el ambiente sonoro entre una selección de vinilos y el perfume del espacio, entre varios mikados y velas.

Cuándo se celebran las Sesiones de Correspondencia

Las 'Sesiones de Correspondencia' se celebran los viernes por la tarde, los sábados por la mañana y por la tarde, y los domingos por la tarde. Las sesiones individuales tienen un coste de 20 euros (una hora de duración), mientras que, para parejas, tienen un coste de 35 € (una hora y media). También existe la posibilidad de disfrutar de sesiones en grupo, previa gestión. El precio de los sellos de franqueo no está incluido en aquellas sesiones que lo requieran.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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