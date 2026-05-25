Desde finales de este año, y a lo largo de 2027, varios espacios culturales de la capital ofrecerán una programación especial para celebrar el centenario de la Generación del 27, que llevará por título 'Madrid en la Generación del 27', y que contará con más de un centenar de actividades, repartidas entre teatro, danza, cine, música y otras disciplinas.

La Generación del 27 protagoniza una nueva programación cultural con teatro, danza, cine y música

Esta programación celebra los 100 años de la fundación de la Generación del 27, que tuvo lugar cuando un grupo de jóvenes poetas se reunió en el Ateneo de Sevilla para reivindicar el legado del poeta Luis de Góngora, coincidiendo con el tercer centenario de su muerte.

A este grupo dedicará buena parte de su programación el teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa. Este espacio ofrecerá del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026 la obra 'La profanación de Don Juan. Delirio de Buñuel, Dalí y Lorca de Juan de Mairena', que además será una producción propia de este teatro. Del 18 de febrero al 14 de marzo, podrá verse el montaje de 'Doña Rosita la soltera', bajo la dirección de Rafa Cruz. En 'Doña Jimena Díaz de Vivar, gran señora de todos los deberes', de María Teresa de León, la autora presenta un monólogo que puede llegar a cambiar la percepción de esa época. La obra, también producción propia del teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa, se representará del 25 de marzo al 18 de abril de 2027.

Por su parte, el Teatro Español inaugurará su programación especial dedicada a la Generación del 27 con 'Yerma', de Federico García Lorca. Estrenada por primera vez en 1934 en el propio Teatro Español, la representación contará con música en directo y un amplio elenco de actrices, y estará en la cartelera del 30 de octubre al 27 de diciembre de 2026. Se sumarán a ella las otras dos obras que conforman la gran trilogía lorquiana: 'La casa de Bernarda Alba' y 'Bodas de sangre'.

Teatro Fernán Gómez

Del 25 de febrero al 4 de abril, también el Teatro Español acogerá la obra 'El eslabón perdido', una adaptación teatral de la novela homónima de Luisa Carnés, que aborda el desarraigo del exilio, la fractura entre generaciones y la dificultad de encontrar un lugar propio. 'Al margen' es, tal vez la obra más destacada de Victorina Durán, artista, pintora y diseñadora escénica española del siglo XX, reconocida por su innovación en la escenografía y el vestuario teatral. El Teatro Español incluirá también esta obra en su programación especial, desde el 15 de abril hasta el 23 de mayo. En junio llegará a este espacio 'La tumba de Antígona', una pieza dramática en la que la autora, la filósofa María Zambrano, reinterpreta el mito clásico desde una perspectiva íntima y existencial. Podrá verse desde el 3 de junio hasta el 11 de julio.

En la Nave 10 de Matadero Madrid podrá verse, en enero, la pieza '27 Generation Tour', una intervención de los dramaturgos Carolina Román y Adrián Perea que se aleja de la conmemoración nostálgica de este movimiento literario. En lugar de mirar al pasado desde la distancia, esta pieza propone convocarlo como presencia viva en el presente.

También la danza será protagonista de esta programación especial, a través de las actividades de Centro Danza Matadero. En abril, tendrán lugar el coloquio 'La danza flamenca en la Generación del 27', una invitación para reflexionar sobre la relación entre el flamenco y la Generación del 27 desde una perspectiva histórica; y la gala 'Los nuevos flamencos bailan 27', donde nuevos creadores del baile y el cante ofrecerán su visión sobre artistas como Lorca, Falla o la Niña de los Peines, entre otros. Ya en mayo, Antonio Ruz y Alberto Conejero estrenarán el montaje Poemas para un cuerpo, inspirado en los poemas de Luis Cernuda. Y en diciembre, Malandain Ballet Biarritz regresará a este espacio para presentar el programa doble 'Don Quijote / El amor brujo'.

Nave 10 Matadero 5 © Vanessa Rabade

Cineteca Madrid proyectará dos ciclos sobre la influencia de la Generación del 27 en el séptimo arte. El primero de ellos se celebrará en febrero y estará dedicado a los humoristas de este movimiento, bajo el título 'La otra Generación del 27'. Contará con la participación de varios humoristas contemporáneos y se distribuirá en cuatro sesiones, en las que se proyectarán las películas 'La vida en un hilo' (Edgar Neville, 1945); 'Eloísa está debajo de un almendro' (Rafael Gil, 1943); 'Los hijos de la noche' (Benito Perojo y Aldo Vergano, 1939) y 'El crimen de Pepe Conde' (José López Rubio, 1946).

El segundo ciclo, 'Viajando a la luna: la generación del 27 y el cine', se podrá ver en abril y contará con cinco sesiones, dedicadas a cinco películas realizadas por miembros destacados de la generación, de los que se conoce poco su paso por el cine: 'Viaje a la luna' (adaptación del guion de García Lorca hecha por Frederic Amat en 1998); 'Los ángeles exterminados' (Michel Mitrrani y José Bergamín, 1967); 'Pupila al viento' (Enrico Gras con guion de Rafael Alberti, 1946); 'La dama duende' (Luis Saslavsky con guion de Rafael Alberti, 1945) y 'El cantar de los cantares' (Manuel Altolaguirre, 1959).

No será el único espacio para el cine, ya que el Institut Français de España y el Instituto Cultural de México presentarán en el mes de marzo el ciclo 'Buñuel', que servirá de homenaje al gran cineasta aragonés y figura emblemática de la Generación del 27.

Contemporánea Condeduque se une también a la celebración rememorando el espíritu colectivo de la Generación del 27 con espectáculos vanguardistas como 'Lorca y Gómez de la Serna: performers' (27 de enero), 'Réquiem por la Generación del 27' (17 de marzo) o 'Verbena, imprenta y café' (octubre de 2027).

Photograph: Shutterstock

Por su parte, el Teatro Circo Price presenta 'Los amigos de Pamplinas' (del 6 al 23 de mayo de 2027), una pieza dirigida a todos los públicos que a través del humor y las acrobacias acercará a los espectadores al universo de la Generación del 27.

La Casa de América acoge distintas iniciativas centradas en temas menos explorados, gracias a actividades como 'Las sin sombrero. Mujeres del 27', una conferencia sobre autoras como María Zambrano y Concha Méndez que tendrá lugar en mayo, o el ciclo de cine '27 en América: exilio, memoria y creación', que girará en torno a la dimensión transatlántica de la Generación del 27 y que se desarrollará en el mes de octubre. En junio, coincidiendo con el nacimiento de Lorca, se desarrollará la mesa 'El 27 en América: exilio, influencia y legado'.

La música también tiene espacio en esta programación gracias a la Escuela Superior de Música Reina Sofía, con un concierto muy especial. Se trata del recital 'Música española en tiempos de la generación del 27' que, en el primer trimestre del año, recorrerá ese universo creativo con obras que, por afinidad estética o vinculación directa, reflejan el espíritu del 27.

El Museo de Historia de Madrid acogerá en 2027 diversas actividades relacionadas con el legado de este movimiento. En marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, a través de visitas guiadas, lecturas y actividades divulgativas se reivindicará el papel de las mujeres de esta generación, cuya aportación artística e intelectual quedó durante décadas silenciada. En agosto, se exhibirá en la vitrina 'Pieza del mes', una serie de fotografías y publicaciones centradas en la figura de Lorca, junto con retrato del autor realizado por Ismael Cuesta. En octubre, como pieza destacada dentro de la exposición dedicada al 140º aniversario de la muerte de Secundino Zuazo, se presentará un alzado de 'La Casa de las Flores', un espacio muy vinculado al ambiente intelectual de la Generación del 27 y que simboliza su espíritu renovador a través de la arquitectura.

El Museo de Arte Contemporáneo, por su parte, presentará en marzo la exposición '27×27: Ramón Gómez de la Serna y la Generación de la vanguardia', sobre la influencia de este autor en los poetas y artistas del 27, quienes encontraron en su obra, en especial en las greguerías, un modelo de ingenio y experimentación creativa.

El Palacio de El Capricho, que precisamente abrirá sus puertas en 2027, se sumará a la programación con la conferencia 'Los Bauer, la CIAP y la generación del 27', en la que participarán Miguel A. López-Morell (Universidad de Murcia) y María Fernández Moya (CUNEF Universidad). Por último, la Imprenta Municipal-Artes del libro, destacará cada mes, de enero a diciembre de 2027, una pieza relacionada con la Generación del 27. De este modo los visitantes podrán ver ediciones excepcionales de obras como 'Cal y Canto', de Rafael Alberti; 'Llanto por Ignacio Sánchez Mejías', de Federico García Lorca, o 'El misterio del agua', de Emilio Prados.

Ayuntamiento de Madrid

Además de los museos municipales, el Palacio de Liria también ha querido sumarse a la programación con la muestra 'La Generación del 27 en la Biblioteca del Palacio de Liria', que ofrecerá un conjunto de primeras ediciones de autores del 27. Podrá verse del 6 de mayo al 30 de agosto de 2027.

Las bibliotecas municipales también participarán en esta agenda cultural, con actividades que invitan a redescubrir la obra y el pensamiento de los autores de la Generación del 27 a través de recitales, talleres, clubes de lectura y encuentros divulgativos. Con motivo del Día Mundial de la Poesía, la Biblioteca Benito Pérez Galdós acogerá el 21 de marzo un recital poético con acompañamiento musical dedicado a la Generación del 27, en colaboración con la Biblioteca Musical Víctor Espinós. Asimismo, el 23 de abril, coincidiendo con el Día del Libro, las bibliotecas públicas municipales organizarán una lectura colectiva de poemas del 27 abierta a todos los públicos.

A lo largo de todo el año, las bibliotecas habilitarán 'Rincones de lectura del 27', espacios temáticos con selección bibliográfica y materiales visuales dedicados a este movimiento literario. También se editarán guías de lectura impresas y digitales para acercar al público las principales obras y autores de la Generación del 27. La programación incluirá además actividades dirigidas al público infantil, como talleres de poesía basados en textos de Miguel Hernández que se desarrollarán durante el mes de abril en distintas bibliotecas municipales.

Varias bibliotecas rendirán homenaje a autores concretos vinculados a este movimiento. La Biblioteca Dámaso Alonso organizará sesiones de lectura y comentario crítico de sus textos, mientras que la Biblioteca Gerardo Diego desarrollará talleres y encuentros centrados en la poesía de vanguardia. La Biblioteca María Zambrano acogerá encuentros divulgativos sobre el pensamiento poético y filosófico de la autora. Las bibliotecas públicas dedicarán también una programación especial a las creadoras de la Generación del 27 a través de la iniciativa 'Las Sinsombrero', con lecturas, exposiciones y charlas divulgativas que tendrán lugar en torno al 8 de marzo.

La programación se completará con propuestas escénicas y musicales como 'La Barraca hoy', una serie de lecturas dramatizadas inspiradas en el proyecto teatral impulsado por García Lorca, o un concierto poético basado en la musicalización de poemas de la Generación del 27.

Además, como antesala del centenario de la Generación del 27, y a partir de septiembre, el Hotel Palace se incorporará a la programación con el lanzamiento de un ciclo de conversaciones literarias impulsado por Be Cooltural en el 27 Club, su icónico bar denominado así como tributo a la Generación del 27, que acostumbraba a reunirse en este lugar.

The Palace, a Luxury Collection Hotel. Foto: Llorenç Julià Ruiz

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