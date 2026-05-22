Feria del Libro 2026: fechas, horarios, firmas y todas las novedades

El esperado evento literario se celebrará entre los días 29 de mayo y 14 de junio

Apenas quedan unas semanas para el arranque de la esperada Feria del Libro, el evento ideal para los amantes de la literatura, que cuenta con más de de 300 casetas repartidas por el parque de El Retiro, ideales para descubrir nuevas obras y novelas, o adquirir algunos de los mejores clásicos. Este año, el evento llega cargado de novedades, con el humor como bandera.

Feria del Libro de Madrid

Así será la nueva edición de la Feria del Libro de Madrid

Bajo el lema 'Leer y reír: dos formas de resistir', el cartel la 85ª edición ha sido diseñado por Miguel Pang, que se ha inspirado en el tema de este año, el humor, mostrando un pino en torno al cual se reúnen una amplia variedad de personajes leyendo en posturas irreales e imposibles que paradójicamente transmiten sensación de movimiento.

En total, la Feria del Libro de Madrid contará con 366 casetas, encargadas de mostrar las principales novedades editoriales, al igual que acoger las firmas de los escritores de mayor renombre durante todas las jornadas. De esas, 118 pertenecen a librerías, 220 a editoriales, 12 a distribuidoras y 16 a organismos oficiales.

Isabel Infantes. Feria del Libro

Este año, la Feria del Libro contará con 231 autores que vendrán a firmar ejemplares, entre los que destacan nombres como Eduardo Mendoza, Julia Navarro, María Dueñas, Fernando Aramburu, Juan Gómez-Jurado, Paloma Sánchez-Garnica, David Uclés, Luis Landero, Jonathan Coe, Paco Roca, Mircea Cărtărescu, Camila Sosa Villada, Inma Rubiales, Juan Luis Arsuaga o Ana Milán, entre muchos otros.

Igualmente, a lo largo de la celebración de la Feria del Libro, podréis disfrutar de una variedad de eventos, como charlas, homenajes, pódcast en directo, talleres y clubs de lectura, colaboraciones con otros festivales culturales o encuentros especiales que vinculan la literatura, ecología, territorio y naturaleza.

Fechas y horarios de la Feria del Libro

Este año, la Feria del Libro de Madrid se celebrará entre los días 29 de mayo y 14 de junio, en el parque de El Retiro. En cuanto a horarios, la feria abre sus puertas de forma gratuita de lunes a viernes, de 10.30 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h, y sábados y domingos, de 10.30 a 15.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

Shutterstock

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

NO TE LO PIERDAS: Las librerías más originales y curiosas de Madrid