Cada vez queda menos para el regreso de la gran cita literaria de la capital. Tras el paso del Día del Libro, que trajo a Madrid una gran programación de actividades, como la primera edición de LIBROMAD, festivales e incluso una gran chocolatada, arranca la cuenta atrás para la celebración de uno de los eventos más queridos por los amantes de la literatura: la Feria del Libro de Madrid.

Isabel Infantes. Feria del Libro

Así será la nueva edición de la Feria del Libro de Madrid

La edición número 85 ha anunciado ya su cartel, diseñado por Miguel Pang, que se ha inspirado en el tema de este año, el humor, recreando así una colorida feria que acoge a todo tipo de lectores, hasta bestias y animales. Entre los autores confirmados para la edición de este año, figuran nombres como Adela Por Dios, Carla Berrocal, Edu Galán, Elisa Victoria, Eva Soriano, Fernanda Trías, Ignatius Farray, Javier Olivares, Jon Bilbao, Jordi Costa, Leila Guerriero, Lucía Taboada, Marta Sanz, Mery Cuesta, Monstruo Espagueti, Rodrigo Cortés, Sabina Urraca o Xavi Puig, entre otros. Aún así, todavía quedan algunas sorpresas por desvelar.

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Más allá de la compra de libros y las firmas, durante la celebración de la Feria del Libro de Madrid podréis disfrutar de una variedad de actividades, como talleres, juegos de lectura en voz alta para los más pequeños, espacios editoriales alternativos o Leer Iberoamérica Lee, un encuentro trasatlántico que sitúa las literaturas en el centro de un diálogo entre Europa, América Latina y África.

Cuándo se celebrará la Feria del Libro de Madrid

Un año más, el Parque de El Retiro se encargará de acoger la Feria del Libro de Madrid, que en esta ocasión se celebrará entre los días 29 de mayo y 14 de junio, de lunes a viernes en horario de 10.30 a 14.00 h y de 17.00 a 21.00 h, y sábados y domingos, de 10.30 a 15.00 h y de 17.00 a 21.00 h.

Las librerías más bonitas de Madrid

Si quieres perder la noción del tiempo rodeado de todo tipo de históricos y emblemáticos libros, Madrid es tu ciudad. Entre las librerías más bonitas de la capital se encuentran Parenthesis, Ivorypress, Taschen, la librería Altamarea, La Mistral, Panta Rhei, Antonio Machado, La Cultural 12, Olavide Bar de Libros o la Librería San Ginés.

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