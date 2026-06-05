A lo largo del mes de julio, la programación híbrida conectará el séptimo arte con música en directo

Cada vez queda menos para la esperada llegada del verano a Madrid. Con el regreso del calor, durante estas fechas, los planes al aire libre están a la orden del día. Ya sea darse un refrescante chapuzón en un piscina municipal (e incluso una con las mejores olas); salir a dar un paseo; irse de viaje o tomar algo en una terraza con los amigos, entre los planes más populares de estos meses, se encuentran los cines de verano.

CinePlaza, en Matadero. Foto: Diego Simón

Un año más, durante el mes de julio, la plaza central de Matadero Madrid se convertirá en un cine de verano al aire libre, con una programación híbrida que conectará el séptimo arte con música en directo. Bajo el título 'Superestrellas 3', el programa de la novena edición de CinePlaza de verano acogerá, las noches de jueves a domingo, dos cine-conciertos de músicos relevantes del panorama español, que acompañarán sus canciones con imágenes en directo; tres sesiones con películas comentadas en vivo, y una constelación de 11 títulos que viajan del musical 'queer' (con Marc Ferrer como invitado especial) al género del 'blaxploitation', haciendo parada en lisérgicas cintas yeyés.

Este año, Christina Rosenvinge, mito de la música indie que también ha sido actriz y compositora de bandas sonoras, se encargará de abrir la programación (2 de julio). También regresará el dúo de electropop más creativo de España: Hidrogenesse, que desplegará de nuevo su humor iconoclasta en la plaza de Matadero (16 de julio). La agenda incluye también tres pases especiales, como son una sesión sorpresa preparada por Nacho Vigalondo (5 de julio); una edición XL de 'Linterna', el ciclo comandado por Brays Efe y Miguel Agnes (9 de julio) y, para finalizar, un pase especial de 'Las brujas de Eastwick', comentada en directo por Alberto Rey (23 de julio).

Las brujas de Eastwick

CinePlaza acoge también la proyección de 11 películas que abarcan tres estilos refrescantes, como son el musical 'queer', el cine yeyé y el género del 'blaxplotaition', que luchó en los años 70 contra la representación estereotípica de los afroamericanos en el cine.

Cómo conseguir entradas para el cine de verano de Matadero Madrid

En versión original y con subtítulos en castellano, los títulos se proyectarán en Plaza Matadero, de jueves a domingo, entre el 2 y el 26 de julio, a las 22.15 h (salvo la sesión 'Linterna XL', a las 21.30 h). Las entradas para las 11 películas tendrán un precio de 3,50 €, mientras que las sesiones de filmes comentados podrán disfrutarse por 5 euros. Los cine-conciertos tendrán un coste de 10 euros. Las entradas pueden adquirirse online y en presencialmente en taquilla, los días de proyección.

Los mejores estrenos del mes

La cartelera madrileña llega cargada de estrenos para este mes. Entre los mejores lanzamientos, se encuentran largometrajes como 'Eleonora Duse. La divina' (12 de junio); 'El día de la revelación' (12 de junio); 'Iván & Hadoum' (12 de junio); 'Pioneras. Solo querían jugar' (12 de junio); 'Toy Story 5' (17 de junio) o 'Viva' (19 de junio).

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