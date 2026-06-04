Cada vez queda menos para la esperada llegada del verano a Madrid. Con el regreso del calor, durante estas fechas, qué mejor plan que disfrutar de un buen chapuzón. Ya sea en la amplia variedad de piscinas municipales, piscinas naturales e incluso parques acuáticos con nuevas y espectaculares atracciones, darse un baño es sin duda uno de los mejores planes para pasar agradablemente esta calurosa época, rodeado de amigos y familia.

Reabre esta popular piscina de olas de Madrid

A poco más de media hora de la capital, ahora reabre sus puertas una de las propuestas más divertidas para este verano: la piscina de olas de Torrejón de Ardoz. Ubicada en el Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch, la piscina de olas ofrece un entretenido entorno para todos los públicos, ideal para pasar un buen rato este verano.

Piscina de olas. Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch

La piscina de olas abrirá sus puertas el próximo miércoles 17 de junio, en horario de 11.15 a 20.00 h. El complejo deportivo madrileño también cuenta con instalaciones como una piscina cubierta, campos de arena de balonmano playa y fútbol playa o un campo 3x3 de fútbol.

Cómo conseguir entradas para la piscina de olas

Las entradas generales tienen un precio de 9 €, de lunes a jueves, y 14,60 € durante fines de semana y festivos. Aun así, contáis con varios descuentos, como pases gratis para menores de 2 años, descuentos para menores de 17 años o mayores de 65, o para gente empadronada en el municipio.

Piscina de olas. Complejo Deportivo Juan Antonio Samaranch

La piscina de agua salada más grande de Madrid ya tiene fecha de apertura

La Piscina de Agua Salada-Balneario, ubicada en la Avenida de las Américas, es conocida como 'la playa de Parla', por sus especiales características. Con más de 3.000 metros de agua salada, la entrada progresiva imita al mar y la arena de la playa, en una instalación compuesta de tres vasos, desde uno infantil hasta otro al que se accede a través de un tobogán gigante.

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