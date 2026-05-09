Ya sean los últimos estrenos con la mejor calidad de imagen y sonido, como la celebrada llegada del formato 70 mm a la capital, o algunos la posibilidad de ver algunos de los clásicos más queridos, Madrid es una ciudad ideal para los amantes del séptimo arte. Con una gran variedad de salas llenas de historia y creatividad, una vez más, vuelve a la capital la fiesta para los más cinéfilos.

Cinesa

La Fiesta del Cine vuelve a Madrid

Estamos hablando, cómo no, de la Fiesta del Cine, la esperada cita con la gran pantalla que vuelve el próximo mes de junio donde, a lo largo de cuatro días, podréis disfrutar de una gran variedad de esperados estrenos al mejor precio. La nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en una variedad de cines del país entre los días 8 y 11 de junio, con la participación de más de 300 salas.

Cómo conseguir las entradas más baratas para ir al cine

Las entradas costarán solamente 3,50 euros y se podrán comprar tanto en taquilla como online, en las páginas web de las distintas salas. En Madrid, la Fiesta del Cine se podrá disfrutar en los MK2 (Palacio de Hielo y Cine Paz); las salas Cinesa, como Proyecciones y Príncipe Pío; los Cines Verdi y Embajadores; los cines Yelmo; Kinépolis; Odeón; Renoir y muchos más. Puedes consultar la lista completa en la web oficial.

Yelmo Cines

Los mejores estrenos del mes

La cartelera madrileña llega cargada de estrenos para este mes. Entre los mejores lanzamientos, se encuentran largometrajes como 'Yo no moriré de amor' (8 de mayo); 'Las ovejas detectives' (8 de mayo); 'Los mejores años de nuestra vida' (8 de mayo); 'Jugada maestra' (15 de mayo); 'Pizza movies' (15 de mayo); 'The Mandalorian and Grogu' (21 de mayo) o 'Cowgirl' (21 de mayo).

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