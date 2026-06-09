La programación incluye más de 70 títulos, entre los que se encuentran éxitos en taquilla, cine de autor, clásicos y largometrajes para toda la familia

Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, al aire libre o en emblemáticos edificios como la Galería de Cristal de CentroCentro, como es el caso del popular ciclo Cibeles de Cine.

Vuelve Cibeles de Cine a Madrid

Uno de los ciclos de cine de verano más emblemáticos de la capital, Cibeles de Cine celebra este año su undécima edición. Durante 11 semanas, podréis disfrutar de una programación compuesta por más de 70 títulos, pensada para todo tipo de público, y que va desde la animación hasta el drama, pasando por la comedia o los largometrajes más épicos.

Cibeles de Cine Cibeles de Cine

Este año, Cibeles de Cine quiere rendir su particular homenaje al cine español y al buen momento que está viviendo, con su gran reconocimiento internacional. Lo hace, por un lado, desde el cartel oficial, diseñado por Beatriz Ramo, una obra inspirada en el icónico cartel que Juan Gatti creó para 'Volver', de Pedro Almodóvar (película encargada de inaugurar esta edición) y, por otro, mediante la exposición aérea 'Un país de puro cine', que reúne retratos fotográficos de algunas de las figuras más influyentes del cine español.

Esta será la programación de Cibeles de Cine

Cibeles de Cine se celebrará entre los días 25 de junio y 8 de septiembre. Dentro de la programación de esta edición se proyectarán las películas españolas más premiadas y taquilleras del año, en sesiones especiales con la participación de parte de los equipos, como pueden ser 'Los Domingos', con presencia de su directora, Alauda Ruiz de Azúa; 'La cena'; 'Aída y vuelta'; 'Yo no moriré de amor'; 'Maspalomas'; 'Amarga Navidad'; 'Flores para Antonio'; 'Cada día nace un listo' o el esperado estreno, después de su paso por el Festival de Cannes, de 'El ser querido'.

Igualmente, también podréis disfrutar de grandes éxitos de taquilla recientes, como 'El diablo viste de Prada 2', 'Proyecto salvación', 'Cumbres borrascosas', 'Michael' o 'Marty Supreme', al igual que destacados títulos de la última temporada de premios, como 'Valor sentimental', 'Una batalla tras otra', 'Hamnet', 'Bugonia', 'El agente secreto', 'Tres adioses', 'Father Mother Sister Brother', 'Incontrolable' o 'La chica zurda'.

Los estrenos también jugarán un papel importante durante este ciclo de cine de verano, con proyecciones que incluyen 'El drama', 'El día de la revelación' o 'La Odisea'. El cine de culto también seguirá estando presente, con largometrajes como 'Moulin Rouge (25º aniversario)', 'El viaje de Chihiro (25º aniversario)', 'Pulp Fiction', 'Dirty Dancing', 'Kill Bill. The Whole Bloody Affair' o 'La princesa prometida'.

Universal Pictures

Los clásicos, nacionales y estadounidenses, contarán con su espacio los domingos, con títulos tan icónicos como 'La escopeta nacional (aniversario 100 años de Rafael Azcona)', 'El laberinto del fauno (20º aniversario)', 'Belle Époque', 'Cabaret', 'Vértigo', 'Manhattan', 'Cuenta conmigo (40º aniversario)', 'Desayuno con diamantes (65º aniversario)' o 'Taxi Driver (50º aniversario)'.

Los sábados de Cibeles de Cine están pensados para el público familiar, con cintas como 'Toy Story 5', 'Super Mario: Galaxy', 'Minions & Monsters', 'Zootropolis 2', 'Shrek (25º aniversario)' o 'Dentro del laberinto (40º aniversario)'. Será el único día en que las proyecciones estarán dobladas en castellano.

Cómo conseguir entradas para Cibeles de Cine

La programación hasta finales de julio y la venta de entradas online ya está disponible, mientras que la cartelera correspondiente a los meses de agosto y septiembre se anunciará próximamente.

Cibeles de Cine abre sus puertas entre el 25 de junio y el 8 de septiembre, de forma ininterrumpida (exceptuando el 27 de junio y el 4 de julio). En cuanto a horarios, la apertura será de lunes a domingo, a partir de las 20.00 h, y las proyecciones arrancarán a las 22.00 h. Antes de las sesiones, podréis disfrutar de la zona de restauración y eventos temáticos puntuales.

El precio de la entrada general es de 7 euros en taquilla y 8 euros online. También existen entradas combinadas con packs de bebidas y cena desde 13,50 euros.

Cibeles de Cine

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, o CinePlaza Matadero.

NO TE LO PIERDAS: Los mejores estrenos de cine de este mes