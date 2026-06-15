Un año más, vuelven las proyecciones al aire libre a este popular parque de la capital

Qué mejor momento que el verano para disfrutar de una buena película. Ya sea ese clásico que siempre has querido ver o alguno de los últimos estrenos en cartelera, a lo largo de estos meses, Madrid se llena de populares cines de verano, un plan ideal para disfrutar al aire libre o en emblemáticos edificios.

Fescinal, cine de verano en el Parque de La Bombilla

Vuelve este popular cine de verano a uno de los parques más populares de Madrid

Fescinal es el acrónimo de Festival de Cine al Aire Libre y el nombre del cine de verano más mítico de Madrid. Sus noches con sesión doble de películas son ya un clásico de los meses más calurosos del año en la ciudad y el espacio que ocupa en el Parque de la Bombilla se convierte en un auténtico refugio cuando el asfalto y el día a día se ponen imposibles en agosto. Su programación es un compendio de títulos pensados para satisfacer a público de todas las edades y con todo tipo de gustos.

Este año, la cartelera de Fescinal incluye largometrajes como 'Michael', 'Bugonia', 'El diablo viste de Prada 2', 'Backrooms', 'Super Mario Galaxy: la película', 'Proyecto Salvación', 'Valor sentimental', 'Familia de alquiler', 'El día de la revelación', 'Hamnet', 'El agente secreto', 'Toy Story 5', 'Haciendo amigos', 'El beso de la mujer araña', 'Cumbres Borrascosas', 'Vaiana', 'Supergirl' o 'Amarga Navidad', al igual que proyecciones especiales, como 'Los Goonies' o 'Volver', entre otras películas.

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Cómo conseguir entradas para Fescinal

La 42ª edición del Festival de Cine al Aire Libre se celebrará entre los días 26 de junio y 5 de septiembre. Próximamente se anunciará la programación completa de largometrajes. En cuanto a entradas, los pases para disfrutar de una película de Fescinal se pueden adquirir en taquilla u online, con un coste que ronda los 6 euros (más gastos de gestión).

Otros cines de verano en Madrid

Los madrileños saben que no hay cielo más bonito que el que cubre su ciudad durante los meses de calor. Y qué mejor manera de disfrutar de la cerrada oscuridad y el suave frescor nocturno que con una buena película. Entre los cines de verano más populares que llegarán a lo largo de las próximas semanas a la ciudad, se encuentran La Terraza Magnética, en La Casa Encendida, CinePlaza Matadero o Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de CentroCentro.

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