Las calles y plazas del casco histórico se convierten en escenario de representaciones teatrales, música y pasacalles

A poco más de una hora de Madrid, un año más, regresa el Festival Medieval de Hita, una de las celebraciones culturales más emblemáticas de Castilla-La Mancha y una referencia nacional dentro de las recreaciones históricas. Declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y Bien de Interés Cultural, el evento rinde homenaje a la figura del Arcipreste de Hita y a su célebre obra, el Libro de Buen Amor.

Alberto Paredes. Ayuntamiento de Hita Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma

Así será la nueva edición del Festival Medieval de Hita

A lo largo de tres jornadas, esta villa recupera su esencia medieval, ofreciendo una programación que combina historia, literatura y tradición popular. Así, las calles y plazas del casco histórico se convierten en escenario de mercados medievales, representaciones teatrales, música, combates, pasacalles y espectáculos de fuego que recrean el ambiente de la Edad Media.

Los torneos caballerescos que se celebran en el palenque de la Villa uno de los grandes atractivos del festival. Los caballeros practican los antiguos entrenamientos para la batalla lanzando venablos, atacando al estafermo o cogiendo anillas con sus lanzas. Después llegan los combates a pie y a caballo, con lanzas y espadas.

Alberto Paredes. Ayuntamiento de Hita Combate de Don Carnal y Doña Cuaresma

Los personajes enmascarados y los desfiles carnavalescos son también grandes protagonistas de esta fiesta. Las 'botargas' de origen pagano recorren las calles de Hita con sus cencerros y cachiporras. Acompañan en el Alarde a las cofradías de Don Carnal y Doña Cuaresma para después representar un singular combate. La boda de Doña Endrina y Don Melón junto al combate de Don Carnal y Doña Cuaresma, representaciones basadas en el Libro de Buen Amor, son el tradicional homenaje de los vecinos y vecinas al Arcipreste.

La jornada se completa con visitas a la Casa-Museo del Arcipreste y a las cuevas típicas, bodegas y bodegos. El mercado artesano, la gastronomía tradicional y las actuaciones de músicos y juglares consiguen crear un ambiente mágico y misterioso.

Cuándo se celebra el Festival Medieval de Hita

Las calles empedradas, los balcones engalanados con pendones y los vecinos ataviados con trajes medievales os transportarán a un tiempo de juglares, caballeros y leyendas, en un festival pensado para todos los públicos que se celebrará entre los días 3 y 5 de julio.

En 1961 se celebró el primer Festival de Teatro Medieval en Hita, gracias a la iniciativa del profesor Manuel Criado de Val. Como festival de temática medieval es el más antiguo de España y está declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional desde 1980 y Bien de Interés Cultural con categoría de Bien Inmaterial desde 2021.

Alberto Paredes Justa de caballeros a pie

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