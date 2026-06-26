MAD Artes Digitales se prepara para acoger una nueva y espectacular experiencia inmersiva. Completamente única, esta os transportará a la antigua Grecia del periodo micénico para revivir, junto al héroe Odiseo, las pruebas y aventuras de su largo regreso a Ítaca, en 'La Odisea. El viaje inmersivo'.

Llega una nueva experiencia inmersiva a Madrid

MAD adapta así uno de los grandes clásicos de la literatura universal, la Odisea de Homero, explorando también una de las civilizaciones más fascinantes de la historia de Occidente. Concebida como una experiencia para toda la familia, la producción propone una nueva forma de vivir la historia y de acercarse al poema de Homero, invitando a grandes y pequeños a descubrir juntos, y en primera persona, las aventuras de Odiseo.

MAD Madrid Artes Digitales. Daniel Bernardo Cleopatra. La exposición inmersiva

Desde el campo de batalla ante las murallas de Troya y el ingenio del caballo de madera, hasta el encuentro con el cíclope Polifemo, la seducción de las Sirenas, el descenso al Hades, el temido paso entre la Escila de las seis cabezas y el remolino de Caribdis, y el ansiado regreso junto a su familia en Ítaca, esta experiencia inmersiva estará guiada por la voz de Homero, el autor al que la tradición atribuye el poema y que ejerce de narrador a lo largo de toda la experiencia.

Podréis avanzar a través de recreaciones escénicas, proyecciones envolventes en 360°, un espacio de metaverso, realidad virtual multisensorial y una instalación holográfica, para adentraros en la Grecia de los héroes y seguir el viaje de Odiseo, el de mil ardides, en su regreso a Ítaca tras los sucesos de la Guerra de Troya.

Provistos de auriculares con cancelación de ruido, os podréis adentrar en un mundo virtual plenamente interactivo, donde podéis abrir puertas y tomar una antorcha para iluminar vuestro camino, guiados desde el primer instante por la voz de Homero, que presenta cada sala y los acompaña a lo largo de toda la experiencia.

Por primera vez, el corazón de la experiencia, la película inmersiva no se concibe como una única secuencia, sino como ocho historias independientes. Cada una de las grandes pruebas de Odiseo se convierte en un cortometraje con entidad propia, con su propio lenguaje visual, su atmósfera y su banda sonora original, de modo que el relato central se acerca más a ocho producciones reunidas bajo un mismo techo que a un espectáculo lineal.

Universal Pictures La Odisea

Cuándo se podrá visitar ' La Odisea. El viaje inmersivo '

El estreno de 'La Odisea. El viaje inmersivo' está previsto para este próximo otoño en Matadero Madrid, pero el viaje ya ha comenzado, con la apertura de la lista de espera oficial. Quienes se registren tendrán acceso prioritario a la preventa exclusiva, antes de la apertura general de la taquilla, y disfrutarán de un 20% de descuento en sus entradas.

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