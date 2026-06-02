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Llega una nueva experiencia inmersiva a Madrid: la belleza y fragilidad de la naturaleza, como nunca antes la habías visto

La muestra pone de relieve la importancia de preservar el equilibrio de la Tierra

Llorenç Julià Ruiz
Escrito por
Llorenç Julià Ruiz
Colaborador, Time Out Madrid
Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"
Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa" | Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"
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Arte, ciencia y tecnología se alían en la nueva experiencia inmersiva de CaixaForum Madrid, 'Somos Naturaleza'. Esta exposición tiene como objetivo sumergiros en la belleza y la fragilidad de nuestro mundo natural, ofreciendo potentes perspectivas sobre la biodiversidad, e invitando a ser catalizadores de un cambio en sentido positivo.

Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"
Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"

Una nueva experiencia inmersiva llega a Madrid

Este viaje al corazón de la naturaleza, donde admirar la flora, la fauna y la riqueza natural de nuestro planeta de una forma altamente sensorial, pone de relieve la importancia de preservar el equilibrio de la Tierra, animando al público  a actuar de un modo positivo frente a los problemas que afronta hoy la biodiversidad

En 'Somos Naturaleza', el arte sirve como vehículo para romper las barreras entre humanidad y naturaleza, y enciende la mecha de la sensibilización y la acción ciudadana. Esta experiencia es un canto al optimismo y una celebración del arte y la biodiversidad como reflejo de esa conexión inseparable con la naturaleza, además de un recordatorio de que cada pequeño gesto cuenta para construir un futuro sostenible

Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"
Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"

Igualmente, CaixaForum Madrid ha programado una variedad de actividades para expandir los conocimientos respecto a esta experiencia inmersiva, entre los que se encuentran un ciclo de cine para toda la familia que se celebrará en otoño, bajo el nombre 'Pequeños cinéfilos: Todos somos naturaleza', o una visita familiar al arranque de la exposición, con propuesta de mediación al final al igual que distintos juegos.

Cuando visitar 'Somos Naturaleza' en CaixaForum Madrid

La nueva exposición 'Somos Naturaleza' se podrá visitar en el espacio cultural CaixaForum Madrid entre los días 3 de junio y 7 de marzo de 2027. Las entradas generales tienen un coste de 6 €. Recordemos que este centro abre sus puertas de lunes a domingo, y festivos, de 10.00 a 20.00 h.

Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"
Somos Naturaleza. © Fundación "la Caixa"

NO TE LO PIERDAS: Las mejores exposiciones inmersivas de Madrid en 2026

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