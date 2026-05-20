La programación de esta jornada incluye eventos relacionados con la moda, la música en vivo y los rituales veraniegos

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. Semana tras semana, reconocidos artistas y bandas nacionales e internacionales pasan por los escenarios de la capital, ofreciendo impresionantes actuaciones para todos los gustos y edades. A lo largo de estos meses, llegan a la capital Bad Bunny, Shakira, La Oreja de Van Gogh o My Chemical Romance, entre muchos otros.

Esta conocida artista actuará gratis en pleno centro de Madrid

Con la llegada del verano cada vez más próxima, que mejor que disfrutar de esta época que con planes al aire libre. Ya sea tomar algo en un bar o dar un agradable paseo, 'La Verbena de Zalando' celebra su quinta edición en la plaza Pedro Zerolo con un espectacular plan gratuito, una celebración atrevida y alegre.

Rigoberta Bandini

Abierto al público y totalmente gratuito, este evento estará protagonizado por la popular artista Rigoberta Bandini, que ofrecerá un concierto único en pleno centro de Madrid. La verbena se celebrará el próximo jueves 28 de mayo, con una variada programación de actuaciones y actividades para todos los públicos, con participantes entre los que también se incluyen La Pija & La Quinqui.

La programación abarca desde el día hasta la noche con moda, música en vivo y rituales veraniegos. A partir de las 13.00 h, la plaza Pedro Zerolo, un lugar céntrico en el barrio de Chueca, se transformará en un animado espacio de ocio con una 'pop-up showroom'. La programación de la tarde-noche reunirá a algunas de las voces más queridas de la cultura y el entretenimiento en España. A las 20.00 h, el escenario cobrará vida con la actuación de Rigoberta Bandini, acompañada de una vibrante charanga, seguida de una aparición especial de La Pija y La Quinqui. A partir de las 21.50 h, un 'DJ set' de SOFFM pondrá el broche final a la noche y mantendrá la pista en movimiento hasta las 22.00 h.

Rigoberta Bandini. Miami Beach

Los mejores conciertos de 2026 en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.