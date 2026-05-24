La Comunidad de Madrid es un importante escenario para destacados artistas nacionales e internacionales. A lo largo de los próximos meses, la capital acogerá los esperados conciertos de Bad Bunny, Shakira, The Weeknd, La Oreja de Van Gogh o Linkin Park, entre muchos otros. Pero más allá de los conciertos, Madrid destaca por sus festivales, jornadas repletas de música en directo donde darlo todo, acompañado de un amplio cartel de artistas.

Love of Lesbian Love of Lesbian

Vuelve el gran festival de música del verano a este Bien de Interés Cultural

Un año más, Alcalá de Henares acoge una nueva edición de 'Los Conciertos de la Muralla'. La ciudad cervantina celebra este festival en la emblemática Huerta del Obispo, dentro del Recinto Amurallado del Palacio Arzobispal, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y lugar ideal para la celebración de eventos.

Así, entre los meses de agosto y septiembre, podréis disfrutar de una variedad de conciertos y actuaciones, con un amplio cartel de artistas entre los que figuran Loquillo (22 de agosto); Vanesa Martín (29 de agosto); Lola Índigo (5 de septiembre); Valeria Castro (11 de septiembre) o Miguel Ríos (12 de septiembre).

Además, y parte de 'Los Conciertos de la Muralla', también podréis disfrutar de eventos como 'Muralla Camp', que contará con las actuaciones de Fangoria, Chenoa, Nancys Rubias, Raúl, Coyote Dax y Zapato Veloz, acompañados de una Bingo Party by Drag Brunch (28 de agosto); 'Muralla Urbana', que cuenta ya con artistas confirmados como Lucho RK, Raul Clyde, D.Valentino o C Marí (19 de septiembre) o 'Muralla Indie', con las actuaciones de Lori Meyers, Sanguijuelas del Guadiana, Anni B Sweet, Éxtasis, Samuraï, Pignoise, Sexy Zebras, Love of Lesbian, La La Love You y Xoel López.

Xoel López

Otros festivales de música que se celebrarán en Madrid

Madrid, ciudad de conciertos, se ha convertido también en el epicentro festivalero por excelencia. Desde hace unos años las propuestas de este tipo de eventos para todo tipo de estilos musicales no han dejado de proliferar en la ciudad, y en 2026 vuelven las citas para todos los gustos. Entre los más destacados, contáis con opciones como A Summer Story, Río Babel, Mad Cool, Noches del Botánico o Time Warp.

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