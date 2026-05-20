Este proyecto también contará con 'Tones of Madrid', una programación paralela de 'listening sessions' y DJs

Madrid es una ciudad ideal para los amantes de la música. La espectacular residencia de Bad Bunny en el Metropolitano, el impresionante 'Estadio Shakira', las actuaciones de The Weeknd, La Oreja de Van Gogh, Linkin Park... Reconocidos artistas nacionales e internacionales pasan semana tras semana por la ciudad, ya sean conciertos en solitario o en espectaculares festivales.

CA7RIEL y Paco Amoroso darán un nuevo concierto en Madrid

Dúo argentino que ha revolucionado la escena musical con su fusión de géneros como rap, trap, rock, funk y electrónica, CA7RIEL & Paco Amoroso aterrizan una vez más en la capital, tras su exitoso paso por los escenarios madrileños el pasado mes de marzo, con su 'FREE SPIRITS World Tour'. El grupo, formado en 2018, es conocido por temas como 'Ola Mina XD', 'Jala Jala', 'Hace Calor' o su sesión en 'Tiny Desk'.

Ballantine’s y COLORSxSTUDIOS

Ballantine's y COLORSxSTUDIOS llega a Madrid para inaugurar su nueva colaboración global dentro de Ballantine's True Music, la plataforma musical de la marca creada para acercar a artistas y fans a través de encuentros y activaciones culturales, apostando por propuestas más espontáneas, inmersivas y humanas.

Así,Autocine Madrid se convierte en un escenario para el dúo argentino, con CA7RIEL y Paco Amoroso como protagonistas de una noche concebida para conectar música, cultura y comunidad. El evento reúne actuaciones y distintos momentos pensados para acercar el universo creativo de los artistas a sus fans de una forma más directa y cercana. Además, el encuentro contará con artistas invitados como Blanco Palamera, Lua de Santana y Merca Bae.

Cómo conseguir entradas para el concierto de CA7RIEL y Paco Amoroso

La cita tendrá lugar el próximo 27 de mayo, a partir de las 19.00 h, en el Autocine Madrid. Las entradas generales para asistir al evento ya están disponibles para reserva. Registrarte en la plataforma no garantiza conseguir una entrada, si no acceder a un sorteo por la oportunidad de asistir a 'True Music Madrid con CA7RIEL & Paco Amoroso'. Si eres seleccionado para asistir al evento, recibirás una notificación antes del domingo 24 de mayo, a las 21.00 h, y tendrás un tiempo limitado para confirmar tu asistencia (si no, tu lugar será asignado a otro participante).

CA7RIEL & Paco Amoroso. @ca7rielypaco

'Listening sessions' en La Casa Encendida

Como parte de esta colaboración, Ballantine's y COLORSxSTUDIOS también impulsan 'Tones of Madrid', una programación paralela de 'listening sessions' y encuentros culturales vinculados a la música y la creatividad, que tendrán lugar del 26 al 28 de mayo, de 12.30 a 16.30 h, y de 19.00 a 23.00 h, en La Casa Encendida.

La programación arrancará el martes con NÍTIDO, colectivo originario del País Vasco, y continuará con ÔYÔFÊ Collective, colectivo multidisciplinar que fusiona música y danza contemporánea a través de experiencias inmersivas. Culminará el 28 de mayo con ANTÍDOTO CLUB, uno de los colectivos más influyentes de Madrid.

Además, cada una de las 'listening sessions' estará acompañada de sesiones de DJs que completarán la experiencia y extenderán la programación musical de cada jornada. El acceso a las actividades de 'Tones of Madrid' será mediante entrada, hasta completar aforo.

Los mejores conciertos de 2026 en Madrid

La agenda de conciertos de este año en Madrid está repleta de grandes citas musicales. Entre las más destacadas, a lo largo de 2026 podréis disfrutar de los conciertos de Bad Bunny, Linkin Park, My Chemical Romance, Bruno Mars, The Weeknd, Shakira, Agorazein o Amaral.

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